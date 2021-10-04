USB-IF公布新版USB 4.0 推240W供電設計配件認證標誌

接連提出USB PD 3.1規範，以及USB Type-C 2.1介面與連接線設計規格，讓新版USB-C供電功率可達240W之後，USB-IF聯盟稍早除了對外公告對應USB 4.0連接埠設計規範的認證標誌，同時也說明可對應240W供電功率的連接線及充電器認證標誌，方便消費者選購時識別。

由於將供電功率提高至240W，意味在供電電流一樣維持5A情況下，供電電壓將從現有20V增加至48V，因此在充電介面與連接線使用材質都必須符合規範，否則在高功率運作下可能會有燒融危險。

因此，USB-IF聯盟規範針對對應240W供電功率的連接介面與連接線均需符合EPR擴展供電功率規格，而非僅只是先前對應100W供電功率採用的SPR標準供電功率規格。

雖然在連接介面端與連接線端可以各自加上識別晶片等方式，藉此判斷連接時的連接規格是否符合安全，否則就會透過中斷連接，或是僅以低功率供電方式運作，藉此避免意外發生。

但如此一來就會讓設計成本增加，進而累加在產品身上，因此目前USB-IF聯盟傾向透過在產品包裝上明確標示，讓消費者更容易判斷識別。只是這樣的作法，恐怕還是會讓許多消費者直接以坊間銷售品質不一、未經認證的線材連接高功率充電器，進而造成產品損壞。

目前不確定未來USB-IF聯盟是否會針對此類情況作調整，但建議若是希望以連接線使用高功率供電的話，最好選擇有獲得認證線材。

此次公布認證標誌中，更包含日前已經提出的USB 4.0認證標誌，同時也明確標示可對應40Gbps數據傳輸速率，並且相容Intel Thunderbolt 3連接規格，另外也支援使用240W供電功率設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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