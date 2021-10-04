因為「GT」字樣…索尼互動娛樂向華為提出多年訴訟未解

接連提出USB PD 3.1規範，以及USB Type-C 2.1介面與連接線設計規格，讓新版USB-C供電功率可達240W之後，USB-IF聯盟稍早除了對外公告對應USB 4.0連接埠設計規範的認證標誌，同時也說明可對應240W供電功率的連接線及充電器認證標誌，方便消費者選購時識別。

2021-10-04 09:17