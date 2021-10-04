因為「GT」字樣…索尼互動娛樂向華為提出多年訴訟未解
依照荷蘭網站LetsGoDigital報導指稱，索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment,SIE)因為「GT」字樣，向華為提出商標侵權訴訟，原因在於華為以「GT」字樣推出Watch GT系列智慧手錶。
此項訴訟起因，在於華為從2015年起向歐洲知識產權局提交「GT」相關名稱商標，因此引起索尼互動娛樂注意，並且在2016年提出抗議及訴訟，但華為仍在2018年至2019年間推出以Watch GT與Watch GT2為稱的智慧手錶，而索尼互動娛樂也在2019年間再次提出訴訟，但顯然雙方並未達成共識。
依照索尼互動娛樂立場認為，華為在產品使用「GT」名稱，可能會讓消費者產生誤解，認為與索尼互動娛樂發行的《跑車浪漫旅》 (Gran Turismo)系列遊戲相關，但華為方面則認為本身註冊名稱商標僅用於旗下手錶產品，更認為「GT」名稱並非僅由Sony獨佔使用。
而索尼互動娛樂在今年8月再次提出新一波訴訟，華為則是在9月初於英國遞交申請「GT」相關名稱商標，並且在近期增加申請包含「GT3」、「GT5」、「GT8」，以及「GT10」等名稱商標，對應品項則是手錶即可穿戴裝置。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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