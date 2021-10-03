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Pixel 6台灣上市日期與售價曝光 仍與台哥大合作銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指出，Google接下來預計推出的Pixel 6與Pixel 6 Pro將在10月28日於台灣市場推出，同時更確認將與台灣大哥大合作資費銷售方案。

依照目前曝光消息，透露Pixel 6及Pixel 6 Pro都會在10月28日於台灣市場銷售，並且從10月20日至27日間開放預購，意味全球發表活動有可能如先前傳聞落在10月19日，或是其他10月中旬時間。

規格方面，Pixel 6將採用解析度為Full HD+的6.4吋螢幕，搭載Google與三星合作客製化設計的Tensor處理器，電池容量為4614mAh，機身支援IP68等級防水防塵，鏡頭則分別採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭。

而手機將改為螢幕下指紋辨識，儲存容量區分為128GB256GB，顏色則區分黑、灰、橘色，但僅前一款配色提供256GB儲存容量版本。

建議售價則從新台幣17990元起跳，最高售價為新台幣22990元。

而Pixel 6 Pro則採用與Pixel 6相似設計元素，一樣採Tensor處理器，但螢幕增加為6.71吋電池容量增加為5000mAh，機身一樣支援IP68等級防水防塵，視訊鏡頭升級至1200萬畫素視訊鏡頭，同樣搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，但額外增加4800萬畫素長焦鏡頭。

手機同樣改為螢幕下指紋辨識，儲存容量區分為256GB與512GB，顏色則區分黑、金、銀色，只有黑色提供512GB儲存容量版本。

建議售價則從新台幣25990元起跳，最高售價為新台幣30990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB 128GB

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