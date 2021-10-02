避免影響國安 美國撒527億補貼電信業者更換華為或中興設備

過去基於國家安全考量為由，要求電信業者淘汰來自華為、中興提供網通設備，更限制不得使用補助款項採購此類設備之後，美國聯邦通訊委員會 (FCC,Federal Communication Committee)稍早宣布將因應電信業者提出請求提供高達19億美元(約合新台幣527億)的設備更換補助，讓電信業者能儘快撤換「影響國家安全的」網通設備。

美國聯邦通訊委員會表示，符合申請補助條件的電信業者，將可從今年10月29日到明年1月14日間提出申請。而符合申請資格條件，則會以電信服務使用人數小於1000萬人規模的在地或小型電信業者為主。

在此之前，多半是在偏遠農村地區提供網通服務的小型電信營運業者，因為預算及成本上的考量，因此選擇價格相對較低的華為或中興網通設備。但同樣也因為成本及預算考量，這些小型電信業者通常也較難一口氣更換現有網通設備，使得美國聯邦通訊委員會此次提撥補助款項，主要就是針對這些電信業者提供補助。

而在補助辦法中，會以2020年6月30日以前採購的華為或中興網通設備為主，若是在2018年4月17日之前的採購花費，則不再此次補貼適用範圍內。另外，美國聯邦通訊委員會也明定申請補助金額不得再用於採購影響國家安全的網通設備。

過去以來，美國政府始終將華為、中興認定對國家安全造成威脅，甚至直指其網通設備均刻意保留後門設計，以利中國政府監聽需求使用，但即便華為一再對此類指控提出反駁，同時也強調所有產品均符合美國政府規範，但仍被美國政府視為限制對象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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