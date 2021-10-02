快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

港府官員IG「十一」出現中華民國國旗 聲稱遭駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免影響國安 美國撒527億補貼電信業者更換華為或中興設備

聯合新聞網 / 楊又肇

過去基於國家安全考量為由，要求電信業者淘汰來自華為、中興提供網通設備，更限制不得使用補助款項採購此類設備之後，美國聯邦通訊委員會 (FCC,Federal Communication Committee)稍早宣布將因應電信業者提出請求提供高達19億美元(約合新台幣527億)的設備更換補助，讓電信業者能儘快撤換「影響國家安全的」網通設備。

美國聯邦通訊委員會表示，符合申請補助條件的電信業者，將可從今年10月29日到明年1月14日間提出申請。而符合申請資格條件，則會以電信服務使用人數小於1000萬人規模的在地或小型電信業者為主。

在此之前，多半是在偏遠農村地區提供網通服務的小型電信營運業者，因為預算及成本上的考量，因此選擇價格相對較低的華為或中興網通設備。但同樣也因為成本及預算考量，這些小型電信業者通常也較難一口氣更換現有網通設備，使得美國聯邦通訊委員會此次提撥補助款項，主要就是針對這些電信業者提供補助。

而在補助辦法中，會以2020年6月30日以前採購的華為或中興網通設備為主，若是在2018年4月17日之前的採購花費，則不再此次補貼適用範圍內。另外，美國聯邦通訊委員會也明定申請補助金額不得再用於採購影響國家安全的網通設備。

過去以來，美國政府始終將華為、中興認定對國家安全造成威脅，甚至直指其網通設備均刻意保留後門設計，以利中國政府監聽需求使用，但即便華為一再對此類指控提出反駁，同時也強調所有產品均符合美國政府規範，但仍被美國政府視為限制對象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 華為 中興通訊 國安

延伸閱讀

美國政府調查：全美逾200萬中學生抽電子菸

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

BBC前新聞高管艾倫 被華為延攬為執行主編

NBA／美國男籃新主帥誰屬？ 勇士柯爾接任呼聲高

相關新聞

大陸高端智慧手機市場格局生變 蘋果、vivo和華為誰能笑到最後？

「等13，都說13香」。 據說，這是在iPhone12發佈會那年就流傳的一句話。 目前來看，蘋果iPhone13沒有讓太多人失望，尤其是價格。

避免影響國安 美國撒527億補貼電信業者更換華為或中興設備

過去基於國家安全考量為由，要求電信業者淘汰來自華為、中興提供網通設備，更限制不得使用補助款項採購此類設備之後，美國聯邦通訊委員會 (FCC,Federal Communication Committee)稍早宣布將因應電信業者提出請求提供高達19億美元的設備更換補助，讓電信業者能儘快撤換「影響國家安全的」網通設備。

長度濃縮千分之一 AI挑戰用175字說完12萬字經典《傲慢與偏見》

藉由微調後的GPT-3語言模型，OpenAI實現以不到200個字詞精簡描述原本長達12萬個字詞撰寫的《傲慢與偏見》小說情節。

取消mini款式設計 報導指稱iPhone 14系列尺寸規格選擇更簡化

先前有不少說法指出蘋果明年會在iPhone產品線取消mini規格設計之後，包含彭博新聞等報導均提到明年預計推出的iPhone 14系列 (暫稱)，將重調整尺寸規劃，其中確定不再包含mini機種，而是針對標準款設計加入更大尺寸選項，亦即區分iPhone 14、iPhone 14 Max，以及iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max。

秋季智慧手表大亂鬥 Apple Watch S7準備輾壓三星、小米？

蘋果今年秋季發表會除了iPhone 13，在智慧手表也推出歷來最大螢幕尺寸的Apple Watch Series 7，備受果粉期待。今年第2季，蘋果智慧穿戴（含手表與手環）龍頭寶座才剛被小米搶去坐，Apple Watch S7即將開賣，加上前幾代手表降價，蘋果這回可說來勢洶洶。

中國吉利汽車宣布進軍手機市場 銜接低軌道衛星通訊等技術

中國吉利汽車創辦人李書福證實，將透過旗下新成立公司星紀時代投入智慧型手機市場發展，同時目標將不侷限在中國市場，更計畫布局全球市場，藉此銜接汽車智慧化應用，其中也包含低軌道衛星通訊技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。