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未能獲得股東同意 Zoom放棄以147億美元收購雲端傳呼服務軟體業者Five9

聯合新聞網 / 楊又肇

今年7月下旬宣布以147億美元收購雲端傳呼服務軟體業者Five9的計畫，稍早由Zoom宣布與Five9達成共識，將取消此次併購交易，原因是未能獲得Five9股東過半比例同意。

而Five9多數股東不同意此項交易的原因，有可能考慮雙方合併之後，對於Five9現行市值並未帶來足夠效益。

同時以目前市場持續看好雲端原生應用服務發展趨勢，Five9提供藉由網路傳呼方式，讓企業客戶能更容易聯繫服務對象、合作夥伴的應用模式，將能藉由更多雲端平台推廣發展。若由Zoom收購之後，顯然讓股東擔心Five9服務日後僅能依附在Zoom平台運作，造成發展可能性相對受限。

在原先規劃中，Zoom預期可藉由Five9技術增加更多功能價值，其中更包含強化Zoom Phone雲端電話服務，讓企業用戶更容易整合電話聯繫內容。另外，若Zoom可順利收購Five9，將成為Zoom創立以來最大筆收購，同時也會是今年僅次微軟在今年4月以197億美元金額收購Nuance Communications的第二大筆科技業收購案。

在後續對外聲明中，Zoom創辦人袁征表示日後仍與Five9維持合作關係，同時也強調持續擴展Zoom服務應用，並且強化發展平台與App擴充項目，藉此讓更多人可藉由Zoom平台聯繫、互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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