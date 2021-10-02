索尼互動娛樂終於宣布收購Bluepoint Games 未來著重經典遊戲重製

今年6月底就曾傳出索尼互動娛樂準備收購Bluepoint Games後，此項消息終於隨著東京電玩展現上開展後正式對外公布。

Bluepoint Games過去曾在PlayStation平台製作《惡魔靈魂 重製版》、《戰神合輯》、《秘境探險：奈森‧德瑞克合輯》，甚至也曾協助製作《汪達與巨像 重製版》及《潛龍諜影 高解析度版》等作品，因此具備高度重製版遊戲製作經驗。

加入成為PlayStation Studios成員之一，Bluepoint Games總裁Marco Thrush預期將能透過索尼互動娛樂資源打造更多遊戲內容，同時索尼互動娛樂也將可藉由Bluepoint Games技術推出更多經典遊戲重製版本。

除了協助打造重製版本遊戲作品，Bluepoint Games在2014年則在Xbox 360平台打造第一人生射擊遊戲《Titanfall》，因此本身也具備全新作品製作能力，並非僅著重在既有遊戲作品重製工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦