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Reels短影片服務進駐 Facebook同步啟用10億美元獎勵金計畫

聯合新聞網 / 楊又肇

在過去針對短影片市場進行諸多嘗試後，Facebook稍早在美國地區推出名為Reels的短影片服務，同時更如先前預告，預計提撥10億美元以上獎勵金額鼓勵更多人在Facebook平台創作。

Reels原先是在Instagram提供短影片服務，目前將其搬到Facebook平台，顯然是為了吸引更多人使用，同時也凸顯Facebook希望能在短影片市場，從TikTok手上搶回更多使用族群。

除了標榜可以透過Facebook旗下管道宣傳廣度擴大內容張力，Facebook更宣布啟用超過10億美元的獎勵金額計畫，藉此吸引更多人投入短影片創作，並且透過值得觀看的短影片內容吸引更多觀眾，藉此增加內容使用流量，以及廣告曝光量。

依照Facebook說明，針對Reels創作內容提供的獎勵金頒發條件，是以30天內單支影片內容超過1000次觀看為主，同時獎勵條件將不限在Facebook或原本Instagram平台上架內容，但目前獎勵對象僅限美國境內創作者。

除了獎勵金計畫，目前創作者也能透過內嵌廣告、小額付費支持，或是其他方式獲利，Faccebook希望透過這些誘因吸引更多創作者提供值得觀看的內容，藉此增加平台黏著使用率

而跟Reels獎勵金計畫一樣，Google日前也已經提出Shorts獎勵金計畫，希望透過發放獎勵金方式吸引更多人創作，同樣也提供廣告嵌入、品牌曝光媒合、小額付費支持等方式鼓勵創作者打造更多吸引眾人觀看內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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