Qualcomm攜手中華電信等業者 推動5G創新科技學習示範學校計畫

作為投資台灣發展一部分，Qualcomm攜手中華電信，並且與亞旭電腦、精英電腦、台灣微軟、力新國際和XRSPACE等業者推動「5G創新科技學習示範學校」計畫，並且以國中學生為對象，選定台北市立新興國中、台南市立和順國中、高雄市立鹽埕國中三校率先導入，透過5G行動網路進行三校老師共同備課、三校學生實體、線上混合式遠距共學，打造「5G創新科技學習示範學校」。

此項計畫目標應用科技輔助自主學習，讓學生體驗透過5G網路、虛擬實境裝置，以及常時連網筆電打造的創新學習環境，更可讓教師們透過創新科技、多平台、虛擬實境，並且透過虛實整合情況進行教學，更可透過5G網路串連各類科技應用，藉此培養青少年數位素質，提升台灣數位競爭力。

在教育部資科司及三市教育局支持協助下，Qualcomm宣布啟動「5G創新科技學習示範學校」計畫，由精英電腦提供搭載Snapdragon運算平台、微軟Windows 10作業系統的常時連網筆電，搭配以Snapdragon運算平台驅動的XRSpace虛擬實境頭戴裝置，以及由力新國際提供、安裝整合服務、教師培訓系統，並且使用中華電信5G網路與亞旭電腦提供5G NR用戶端設備 (CPE)，讓台北市立新興國中、台南市立和順國中及高雄市立鹽埕國中作為「5G創新科技學校」。

透過產官學三方緊密合作，這三所學校將率先佈署以常時連網筆電、5G網路連結虛擬實境平台，提供給國中生、經過認可的課程內容，其中將先以英文課程應用為優先，後續將陸續發展理化、數學等課程。

而Qualcomm將協助學校導入創新軟硬體設備資源，並且提供教師培訓，鼓勵教師運用科技裝置、常時連網筆電及虛擬實境頭戴裝置，藉此嘗試各項創新教學，包括校外教學及跨校共學等，透過發揮5G網路高頻寬、低延遲的特性，進而引導學生學習興趣，強化創新思考能力。

「5G創新科技學習示範學校」計畫在教育部資科司指導下，從今年9月份110學年度上學期開始，透過上述三所示範學校實施，並且配合教育部適齡且經認可的課綱發展教案，將5G網路技術融入實際課堂操作，展現5G網路高效能教學效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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