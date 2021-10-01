快遞用餐時代來臨 iCHEF協助餐飲業者簡化管理更多外送資源

從去年疫情造成影響後，iCHEF持續協助餐飲業者串接外送服務及線上點餐等外帶服務，而在近期受到三級警戒影響，讓許多餐飲業者生意明顯衰退之下，iCHEF發現並非用餐需求改變，而是用餐方式與過往明顯不同，造成即便目前已經恢復可在店內用餐，但許多民眾已經習慣透過外帶或外送方式用餐。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，雖然疫情影響使得更多人願意在家自行煮飯，但仍有不少比重仰賴外食，因此也讓餐飲業者在疫情間仍有不少發展機會。

而當三級警戒強制禁止餐廳內用時，確實讓不少餐飲業者面臨挑戰，因此讓許多業者紛紛構思適合外帶餐飲產品，並且與外送服務業者合作，而iCHEF從去年開始也在旗下服務分別整合Uber EATS、foodpanda等外送服務，讓業者能更方便管理餐飲業務經營數據。

不過，雖然藉由外帶、外送方式滿足更多接單需求，餐飲業者也開始發現透過外送服務業者協助送餐的抽成比例相對較高，除非有一定固定訂單量，否則還是會造成部分虧損，因此有部分業者開始構思透過自行外送，或是與特定店家合作共用外送資源，藉此節省外送成本支出，同時也能藉此掌握熟客名單。

因此，iCHEF在接下來的更新也準備擴充餐廳快遞服務項目，讓餐飲業者可透過iCHEF平台增加的「外送資訊管理」項目，依照消費者所在地點、需求選擇合適外送資源，例如外送時間較短、距離較近的少量外送需求，即可透過餐廳自有人力，或是自行建立外送資源完成送餐，而在一定送餐距離情況下，則可選擇使用第三方外送服務，甚至透過快遞服務地送送餐量較大的訂單。

除了可將相餐飲外送數據整合進銷售項目內，iCHEF也表示可配合外送一併提供單據上的QR Code提供後續消費優惠，或是會員點數登記等，藉此持續加強消費者黏著度，進而增加客戶回頭消費機率。

至於針對目前恢復開放店內用餐之際，iCHEF也因應疫情強化桌邊掃描QR Code點餐，以及信用卡等非接觸支付服務，讓消費者可在店內安心用餐，同時也能持續配合Google廣告投放與LINE管道宣傳，藉此吸引消費者上門消費機率。

此外，雖然近期持續著重在Google與LINE平台服務整合，程開佑表示接下來也會針對Facebook服務平台擴大應用，讓餐飲業者能透過眾人習慣使用平台增加來電用餐及消費機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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