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取消mini款式設計 報導指稱iPhone 14系列尺寸規格選擇更簡化

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有不少說法指出蘋果明年會在iPhone產品線取消mini規格設計之後，包含彭博新聞等報導均提到明年預計推出的iPhone 14系列 (暫稱)，將重調整尺寸規劃，其中確定不再包含mini機種，而是針對標準款設計加入更大尺寸選項，亦即區分iPhone 14、iPhone 14 Max，以及iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max。

從尺寸區分來看，iPhone 14與iPhone 14 Pro會維持相同6.1吋設計，而iPhone 14 Max與iPhone 14 Pro Max則會採用相同6.7吋設計，或許意味未來蘋果在手機產品定位區隔將變得更簡單，讓消費者僅需在兩種尺寸、兩種規格做決定。

而取消mini機種設計，顯然是因為過去推出iPhone 12 mini時，雖然獲得不少關注，但實際購機使用比例卻不高。另外，在越來越多人接受使用大尺寸螢幕手機後，蘋果有可能藉由增加iPhone 14 Max選項，藉此吸引更多人以相對可接受價格購機。

不過，取消mini機種，並非代表蘋果放棄小尺寸螢幕手機市場，未來有可能會以iPhone SE系列產品滿足此類需求，甚至保留Touch ID選項，讓更多消費者能透過指紋辨識方式解鎖手機，或是用於驗證身分。

另外，針對先前市場指稱iPhone 14系列將有截然不同的設計，不少看法認為蘋果準備加入傳聞許久的螢幕下指紋辨識設計，但也有看法認為蘋果可能採用與電源按鍵整合的指紋辨識器，或是將現有TrueDepth相機模組改為常見的開孔設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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