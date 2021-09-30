福特啟用巨型電動車生產園區 擴大電動車發展布局

聯合新聞網 / 楊又肇

福特宣布美國田納西州斯坦頓啟動藍瓦城 (Blue Oval City)計畫，將以超過56億美元金額建造6平方英哩 (約1554平方公尺)面積的巨型電動車生產園區，不僅成為福特有史以來最大製造投資，更是福特計畫以114億美元擴大發展其中一個項目。

同時，藍瓦城計畫也是福特與南韓電池供應商SK Innovation合作項目之一，在藍瓦城計畫以垂直整合形式運作中，更包含福特與SK Innovation共同建造的BlueOvalSK電池產線，藉此生產對應福特與林肯品牌電動車使用電池。

除了在藍瓦城計畫與SK Innovation，福特也計畫在美國肯塔基州與SK Innovation合作兩座電池工廠，分別將在2025及2026年投入運作，加上藍瓦城計畫約可在美國境內創造11000個工作機會。

而藍瓦城計畫預計每年可生產43千兆瓦電池電量，其他兩座電池工廠也預期能生產相同電池電量規模，因此總產量約可達129千兆瓦，約可支撐100萬輛以上電動車使用需求。

藍瓦城計畫預計在2025年開始投入組裝生產，主要會以福特電動貨卡F-150 Lightning，以及後續更新車款生產為重心，同時也將以碳中和形式運作，並且實現零廢棄物掩埋目標。而在廢棄電池部分，福特更與红木材料 (Redwood Materials)合作，藉此銜接電池回收作業。

依照福特營運長Lisa Drake說明，預計到2030年時，福特在美國市場會有40%比例 (約150萬輛)車輛產品轉向電動車規格發展，而在全球市場則預期增加至50%，藉此擴大電動化發展目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

福特 美國 電動車

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