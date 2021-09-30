Google Cloud調降平台軟體服務銷售分潤比例 與AWS、Azure服務競爭

繼日前傳出重整工程團隊消息後，Google Cloud似乎計畫藉由調降平台上購買其他軟體服務的分潤比例，讓透過Google Cloud平台銷售軟體服務的業者能保留更多獲利，同時也能吸引更多軟體服務業者透過Google Cloud服務銷售產品。

依照美國電視台CNBC報導指稱，Google Cloud將原本向軟體服務業者收取20%銷售分潤調降為3%，讓軟體服務業者能在單筆銷售保留更多獲利，藉此增加透過Google Cloud平台銷售軟體服務意願，進而擴展Google Cloud使用便利性。

而在後續回應說法中，Google Cloud證實針對平台銷售分潤比例做調整，但並未透露具體調整比例，僅表示會在後續對外公布具體細節。

在此之前，Google已經承諾針對每年透過Google Play Store銷售app，但獲利不足100萬美元的開發者，提供營收分潤調降為15%的優惠，藉此吸引更多開發者將app內容透過Google Play Store上架銷售。此次調整Google Cloud平台銷售軟體服務分潤比例，顯然也是希望透過相同作法吸引更多軟體服務業者進駐Google Cloud平台。

如同手機可透過各類app擴充功能，Google Cloud過去以來也持續與各類軟體服務業者整合，讓用戶能直接在Google Cloud平台直接啟用，無需額外進行繁複的整合設定流程，藉此降低在Google Cloud建置網路服務的難度。

目前包含提供企業級Kafka平台的Confluent、提供企業數據搜尋工具的Elastic、資料庫管理系統MongoDB，以及提供通信平台即服務的Twilio，都已經在Google Cloud銷售其軟體服務產品，但包含Accenture、Equifax、FactSet、FreshWorks、HPE、Xilinx等業者提供軟體服務，則是透過亞馬遜旗下AWS網路服務平台分銷。

相較Google Cloud傳出將軟體服務銷售分潤比例調整為3%，AWS採用分潤比例則是5%，微軟方面則也從今年7月開始將軟體服務銷售分潤調降為3%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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