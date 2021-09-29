OpenAI讓人能透過口述「編碼」的Codex項目 目前已經啟用封測
非營利人工智慧研究組織OpenAI，近期宣佈旗下可將英語、中文等自然語言轉換成程式語言的Codex項目，目前已經正式啟用封測，讓使用者能透過口說描述方式編寫程式。
依照OpenAI展示內容，Codex項目可以透過口說方式讓系統理解後，將描述內容轉換成程式內容，甚至可以使用自然語言完成遊戲內容編寫，其中更可在短短幾分鐘內以Javascript編寫具備完整遊玩機制的遊戲內容。
而在Codex項目中，目前主要透過GPT-3模型識別自然語言內容，同時已經加入Javascript、Go、Perl、PHP、Ruby、Swift，以及TypeScript或Shell在內超過10種程式語言，因此理論上可以讓使用者依照需求藉由合適程式語言，透過口說方式「撰寫」程式。
在目前市場越來越多提倡零編碼的app創作趨勢下，越來越多開發工具希望吸引沒有程式編寫能力，但是具有豐富創意的使用，甚至直接讓服務規劃人員可以直接透過此類工具，透過物件拖曳、排列等方式直覺建立服務雛形，藉此縮減傳統打造一款應用服務所需繁瑣且冗長的溝通、開發流程，同時也能降低時間等成本支出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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