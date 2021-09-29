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中國吉利汽車宣布進軍手機市場 銜接低軌道衛星通訊等技術

聯合新聞網 / 楊又肇

中國吉利汽車創辦人李書福證實，將透過旗下新成立公司星紀時代投入智慧型手機市場發展，同時目標將不侷限在中國市場，更計畫布局全球市場，藉此銜接汽車智慧化應用，其中也包含低軌道衛星通訊技術。

不過，除了透露將銜接低軌道衛星通訊技術，並且布局全球市場，目前暫時還沒有太多消息公布。

而就李書福說明，手機因為具備快速迭代更新特性，同時也能藉由app內容、硬體元件快速升級，並且對應各類使用需求，更不像車輛會有高度安全設計與在地法規等限制，因此許多技術與服務都能先透過手機試水溫，並且透過手機與車輛連動，加強車輛使用體驗，甚至可以將手機上的成功經驗複製到車輛上使用。

在此之前，包含Qualcomm、三星、NVIDIA等業者也均提出類似說法，認為可將手機上的各類運算移轉到更多應用場景，例如從手機移轉到空拍機、物聯往裝置，乃至於自駕車輛。以吉利汽車本身具有高度車輛設計研發能力，同時也與Volvo也有密切合作關係，或許將能創造不一樣的手機產品。

除了宣布進軍手機市場，吉利汽車也已經在自動駕駛、航太領域，甚至飛行汽車等新興領域都有投資，更凸顯吉利汽車接下來希望以車輛為中心，持續對外擴展市場生態的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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