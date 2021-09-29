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Google持續在台投資 串連在地機構消除不實訊息傷害

聯合新聞網 / 楊又肇
▲左起：Google 台灣行銷副總經理黃寶萱、Google 台灣總經理林雅芳、Google 台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻
▲左起：Google 台灣行銷副總經理黃寶萱、Google 台灣總經理林雅芳、Google 台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻

從2018年開始在台推行智慧台灣計畫後，Google不僅持續在台培育人工智慧技術人才、推動產業數位化發展，更讓Google for Jobs求職服務在台上線，以利媒合更多在地就業機會，另外也在去年與台灣事實查核中心、社團法人社區大學全國促進會合作推廣媒體識讀試辦計畫，並且與假新聞清潔劑 (FakeNewsCleaner)合作媒體素養教學活動，藉此協助更多人分辨、處理不實訊息。

而近期透過Google旗下慈善機構組織Google.org即將投入一百萬美元資金，藉此協助台灣事實查核中心進行為期三年的數位素養，以及媒體識讀教育專案，讓60歲以上的熟齡民眾、偏鄉居民，以及原住民、新住民等數位弱勢族群，透過線上及實體活動方式，學習避免因不實訊息造成影響或傷害。

在此專案中，台灣事實查核中心將串連社團法人社區大學全國促進會、假新聞清潔劑、台灣媒體觀察教育基金會、優質新聞發展協會等生態系夥伴，透過培訓人員、教師、志工、講師、專業人士接觸多元社區的目標民眾，落實教育活動的推廣和交流。

Google更預計在此專案舉辦近70場工作坊、訓練700位以上培訓人員，藉此讓超過23000名以上學員受惠。

同時，Google近期也透過台灣數位內容調控座談會，邀請政府、學界及法界代表共同發想，並且公布《資訊品質與內容調控白皮書》，分享關於Google及YouTube服務如何透過人工機制弭平當地文化差異、YouTube認證檢舉人計畫，以及內容調控相關政策措施。

在近年來針對兒少網路安全、推廣事實查核、促進政策討論等面向，Google更說明已經持續與台灣產官學界持續對話、交流，並且落實平台數位社會責任。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

假新聞 素養 社區大學

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