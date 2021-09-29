蘋果將在明年於南韓成立開發者學院與製造研發協助中心

作為與南韓公平貿易委員會達成結束反壟斷調查共識的一部分，蘋果確定會在2022年於南韓成立蘋果開發者學院與製造研發協助中心，而設立地點則位於慶尚北道浦項市的浦項工科大學內。

蘋果開發者學院將針對年滿19歲以上的南韓居民提供免費培訓資源，每期學員培訓時間為9個月，預期可在未來幾個月內開放申請。

就蘋果說明，將透過設立開發者學院協助企業、開發人員及設計人員藉由iOS平台生態尋求更多發展機會，同時也說明在南韓地區透過App Store創造超過20萬個工作機會。

而除了設立開發者學院，蘋果也在南韓成立製造研發協助中心，將協助推動南韓在地中小企業升級生產技術及工藝，並且能以綠色技術投入生產，藉此達成碳中和等環保目標。

另外，蘋果也將針對南韓各地學校機構、低收入家庭提供iPad機種，並且計畫在2022年提供編程相關教育課程，同時也將向教育工作者提供免費資源，藉此協助推動數位化轉型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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