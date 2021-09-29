以忽略蘋果在市場影響力道為由 Google反駁歐盟委員會提出壟斷指控
針對2018年遭歐盟以違反壟斷為由，總計裁罰43.4億歐元 (約51億美元)罰金情況，Google以自身並未阻礙競爭對手發展，或是影響使用者權益，甚至協助推動市場發展為由，向歐盟委員會提出抗議，並且批評歐盟委員會無視蘋果在歐洲市場形成壟斷行為。
不過，歐盟委員會委任律師Nicholas Khan則對Google說法進行反駁，說明相較Android手機在歐洲市場市佔，蘋果手機形成市佔比例並不大，加上Google被指控壟斷原因在於要求手機業者必須預裝Google Search、Chrome瀏覽器、Google Play Store等服務，以利本身廣告搜尋業務發展，因此與蘋果情況完全不同。
但以Google委任律師Meredith Pickford說明，則認為歐盟委員會對於市場定義過於狹隘，同時也忽略蘋果對於市場影響力道，更錯誤認定Google在市場所帶動影響。
在此之前，Google就已經因為Google Search等業務遭指控違反市場壟斷，最後導致歐盟裁罰24億歐元，超越先前Intel遭歐盟同樣以違反市場壟斷裁罰高達10.6億歐元的記錄。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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