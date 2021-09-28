微軟攜手和碩、伸波通訊 建造結合5G O-RAN與衛星通訊應用模式

微軟與和碩，以及伸波通訊 (Wave-in)共同宣佈，在中華民國國家發展委員會指導之下，以新竹市及新竹市消防局作為整合應用出發點，打造由台灣製造、結合5G O-RAN與企業衛星通訊應用模式，透過微軟虛擬化雲原生 (cloud native 5G private core)技術與Azure雲端服務，讓5G連網應用服務可以透過衛星通訊方式延伸。

此次合作主要建立在將5G連網資源與衛星通訊結合，以利在災害發生時，一旦網路基礎建設功能癱瘓時，即可透過衛星網路通訊方式，結合5G O-RAN讓災區可以快速恢復網路通訊能力，並且讓救災工作可以透過網路更快聯繫，同時也能提供災民更快與外部地區建立通訊。

而在一般情況時，亦可利用衛星網路通訊方式，在難以建置網路資源的偏遠地帶提供5G通訊服務，另外也能依照企業佈署需求，藉由衛星通訊方式佈建5G專網應用資源。

微軟藉由去年收購的雲端行動網路平台服務Affirmed Networks，以及雲端虛擬網路業者Metaswitch Networks後，藉此將5G與雲端架構技術快速整合至Azure雲端服務，進而布局5G網路電信服務。此次藉由和碩協助開發基於O-RAN標準的5G小型基地台設備，配合伸波通訊技術進行軟硬體對接，讓5G網路能與低軌道衛星訊號對接，藉此提供終端裝置可在跨網間傳遞資料能力，並且強化5G網路覆蓋範圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦