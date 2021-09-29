加州明年推行新法 要求亞馬遜等大型零售業者公開倉儲工人管理方式

美國加州政府稍早通過「AB-701」法案，將要求聘僱超過1000名倉儲工作人員的大型零售業者，必須以書面形式提供每名員工受管理相關細節，其中包含需詳述員工在規定時間內所需完成工作事項，並且明確說明在未能完成工作時，導致無法繼續聘僱情況。

此項法案將從2022年1月1日起生效，同時要求業者必須在法案生效的一個月內提供書面資料，說明工作人員管理方式，以及相關績效計算與解雇方式。

雖然此項法案並非僅針對亞馬遜，同時也要求Walmart等需要處理倉儲工作項目的大型零售業者，但由於亞馬遜先前傳出倉儲工作人員待遇不佳，更以人工智慧等自動化技術進行考核，在未對外公布實際考核標準情況下，使得倉儲工作人員為了保住工作，在工作過程往往不敢多做休息，導致體能超出負擔，並且產生更多工作安全問題。

由於在工作績效考核辦法不夠透明及彈性，因此也讓亞馬遜被監管機構盯上，而亞馬遜後續則是承諾會持續改善亞馬遜倉儲工作環境，並且在今年內投資3億美元保障人員工作安全。

而在「AB-701」法案通過之後，意味亞馬遜必須將工作人員績效考核方式對外公布，否則必須配合新法調整其倉儲工作模式。

另外，「AB-701」法案更保障工作人員一旦遭公司非正常開除、懲戒，將有權申請過去三個月內的工作考核記錄，並且以此提出申訴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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