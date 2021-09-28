一家接手Jawbone專利資產的公司 分別向蘋果、Google提告侵權
雖然Jawbone已經在2017年走入歷史，但接手其專利資產的Jawbone Innovations，稍早則向蘋果提出專利侵權指控，認為蘋果侵害其音訊相關技術專利。
從Jawbone Innovations提出指控中，認定蘋果侵害軟硬體降噪、音訊檢測，以及多組麥克風波束成形與虛擬麥克風陣列技術等專利，強調蘋果旗下產品包含iPhone、AirPods、HomePod均侵害其持有專利。
除了向蘋果提出訴訟，Jawbone Innovations也分別向Google、三星提出專利侵權訴訟，並且要求提供侵權利益與相關利息賠償。
從相關手法來看，Jawbone Innovations顯然也是透過持有專利，進而向特定業者提告，藉此從中獲取利益，亦即本身並非從事實際產品製造，僅只是透過興訟，迫使被訴對象出資達成「和解」，進而從中獲利。
而目前的Jawbone Innovations，實際上已經與原本在1998年成立，前身為AliphCom的Jawbone沒有關連，僅只是接手Jawbone過去曾持有設計專利，並且以此興訟獲利。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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