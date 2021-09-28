華為宣佈開源伺服器作業系統歐拉 與鴻蒙無縫銜接
稍早舉辦的華為全聯接大會2021中，華為副總裁暨運算產品線總裁鄭泰華宣佈，將使原本僅用於伺服器產品的歐拉作業系統 (Euler)以開源形式運作，並且能對應伺服器、雲端運算、邊緣運算，以及嵌入式裝置使用，更可與鴻蒙作業系統串接，藉此覆蓋全場景應用模式。
在此之前，華為創辦人任正非便說明除了鴻蒙作業系統，華為另一項武器就是歐拉作業系統。而配合先前已經開源的鴻蒙作業系統，華為此次也宣佈讓歐拉作業系統開源使用，藉此對應各類使用場景，同時也能與鴻蒙作業系統無縫銜接。
依照鄭泰華說明，藉由開源形式設計，將能藉由歐拉、鴻蒙兩大作業系統對應全場景使用需求，並且解決作業系統重複開發、生態體系碎片化，並且能讓不同使用需求快速串接，藉此擴大更大市場使用規模。
目前歐拉作業系統可對應伺服器、雲端運算、邊緣運算，以及嵌入式裝置使用。處理器應用部分，歐拉作業系統不僅能在Arm架構設計的鲲鹏伺服器，同時也能用於x86架構打造的伺服器。
而相較鴻蒙作業系統分別用於終端裝置、物聯網設備與工業裝置，歐拉作業系統則主力用在伺服器、雲端運算、邊緣運算等場景，同時目前已經吸引超過6000名開發者與100多家企業、學校與機構加入歐拉作業系統開源社群，藉此推動更龐大生態體系。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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