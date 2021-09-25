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中國政府將境內包含比特幣等加密貨幣交易視為違法

聯合新聞網 / 楊又肇

中國政府稍早宣佈，將比特幣在內加密貨幣交易視為非法金融活動，同時也確認此類加密貨幣將不具合法性，無法作為正常合法使用貨幣在市場流通使用。

中國人民銀行、中央網信辦及公安部等10個單位共同公布《關於進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》內容，明文表示中國境內進行比特幣在內加密貨幣交易，將被視為非法金融活動，同時日後也將禁止比特幣等加密貨幣於中國境內流通。

依照人民銀行發出聲明，表示近年因為比特幣等加密貨幣交易炒作情形，嚴重影響中國境內金融秩序，並且衍生洗錢、非法集資、詐騙等違法行為，造成人民財產安全，因此明確聲明加密貨幣不具法定貨幣地位，同時也將禁止金融機構提供加密貨幣相關業務，另外也將取締中國境內加密貨幣交易，以及代幣發行融資平台，另外也將持續宣導加密貨幣風險與加強消費市場端的金融交易認知。

而在此次公布內容裡，同時也明文限制境外加密貨幣交易行為，同樣將被認定為非法金融交易活動，藉此杜絕加密貨幣於中國境內交易情況。

另外，此次公布內容也說明日後將由人民銀行等部門建立中央層級協調機制，並且由各個省級政府取締在地的加密貨幣非法交易情況，更將建立線上監控系統，藉此預先識別加密貨幣交易炒作情況，配合線下管制措施，同時落實切換交易管道、相關網站及app，同時也會加強管理營業登記、廣告宣傳內容，全面防範加密貨幣交易炒作風險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 中國人民銀行 加密貨幣

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