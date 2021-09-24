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發表會不再有驚喜？庫克硬起來致信給「洩密者」：你不屬於這裡，我們會找到你

聯合新聞網 / INSIDE
蘋果執行長庫克。路透
蘋果執行長庫克。路透

庫克這次真的硬起來了？看來長期蘋果內部消息走漏的情形已經讓許多人感到不滿。

蘋果執行長庫克近期在給蘋果全體員工的一封信件嚴重申明，蘋果不喜歡「洩密者」，並將嚴厲徹查究竟是誰在走漏蘋果公司內部的消息。

蘋果一直以來便是各大媒體與果粉爭相討論的公司，消息走漏事件也屢見不鮮，像是這次蘋果發表會前 iPhone、AirPods 諜照與商品資訊，多年來有關的洩密壓抑終於在這次爆發，而近期有兩起事件使得庫克不再容忍，究竟這起事件為何比先前蘋果商品外洩更嚴重？

許多蘋果員工對公司洩密的一事感到沮喪，內部士氣遭受打擊已久

對於一個上市上櫃、成為全球矚目焦點的科技公司，公司時常有人走漏內部消息，怎麼看對員工及公司發展都不是一個健康的狀態。庫克表示前陣子收到許多蘋果員工致信，在近期一次的全體蘋果員工會議中討論的內容遭到外洩，並表達沮喪及不滿。

然而在本次員工致信給庫克所提到的員工會議中提到外洩的內容，一個是蘋果針對尚未施打新冠疫情疫苗者所訂定的規範、另一個是蘋果與 Epic 之司法判決事件的對外聲明稿內容。

對市場與投資人而言，這些暗中走漏消息的人也許可以說是他們的恩人，但對蘋果公司來說就不是這麼一回事了。從庫克致信給全體員工的內容隱約可推測出，庫克應該掌握了一部分走漏消息的相關人員及管道，至於若真的查到了具體的人員及單位要怎麼處理，庫克並沒有在信件中特別講明，但可想見被開除的可能性相當高。

最近幾個月傳出有人偷偷帶走 iPhone 原型機販售的消息，蘋果就有開始在追查買方跟賣方的來源與走向。但若未來蘋果能更嚴格控管商品與消息的走向，是不是能因此讓蘋果重返當年賈伯斯於蘋果發表會，那種「One More Thing」帶給人的驚喜感，真的需要很大的改革與完善的制度來對應。

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 庫克 蘋果發表會

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