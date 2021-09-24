法院做出最終裁決前 蘋果將不會同意恢復EPIC Games開發者帳號
依照EPIC Games執行長Tim Sweeney在個人Twitter分享郵件內容，顯示蘋果決定在法院做出不得上訴的最終裁決之前，將不會恢復EPIC Games的開發者帳號，更不會讓EPIC Games旗下如《要塞英雄》 (Fortnite)等內容重新在App Store上架。
在致信給蘋果負責App Store業務的Phil Schiller，表示願意遵守相關規範，甚至針對蘋果損失部分支付高額賠償費用之後，Tim Sweeney表示收到代表蘋果的格信律師事務所寄送信件，指出在法院做出不得上訴的最終裁決之前，將不會恢復EPIC Games的開發者帳號，更不會讓EPIC Games旗下如《要塞英雄》 (Fortnite)等內容重新在App Store上架。
依照Tim Sweeney看法認為，蘋果此舉顯然與先前說明只要EPIC Games遵守App Store相關規範，即可恢復其開發者帳號，並且允許其app內容重新在App Store上架的說法不一，認為蘋果仍以傲慢姿態自居，同時並非像自己所說會公平對待所有開發者，而EPIC Games顯然是被刻意打壓。
在此之前，法院認為EPIC Games事先違反蘋果制訂App Store使用規範，因此蘋果有權取消EPIC Games開發者身分，並且將app內容從App Store下架。同時，做出裁決的法官Yvonne Gonzalez Rogers也裁定EPIC Games依然需要為此向蘋果支付至少360萬美元營運損失。
Tim Sweeney預期EPIC Gmaes與蘋果之間的法院訴訟，至少會維持5年之久，意味iOS及Mac平台玩家仍會有很長一段時間無法順利遊玩《要塞英雄》。
Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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