法院做出最終裁決前 蘋果將不會同意恢復EPIC Games開發者帳號

依照EPIC Games執行長Tim Sweeney在個人Twitter分享郵件內容,顯示蘋果決定在法院做出不得上訴的最終裁決之前,將不會恢復EPIC Games的開發者帳號,更不會讓EPIC Games旗下如《要塞英雄》 (Fortnite)等內容重新在App Store上架。

在致信給蘋果負責App Store業務的Phil Schiller,表示願意遵守相關規範,甚至針對蘋果損失部分支付高額賠償費用之後,Tim Sweeney表示收到代表蘋果的格信律師事務所寄送信件,指出在法院做出不得上訴的最終裁決之前,將不會恢復EPIC Games的開發者帳號,更不會讓EPIC Games旗下如《要塞英雄》 (Fortnite)等內容重新在App Store上架。

依照Tim Sweeney看法認為,蘋果此舉顯然與先前說明只要EPIC Games遵守App Store相關規範,即可恢復其開發者帳號,並且允許其app內容重新在App Store上架的說法不一,認為蘋果仍以傲慢姿態自居,同時並非像自己所說會公平對待所有開發者,而EPIC Games顯然是被刻意打壓。

在此之前,法院認為EPIC Games事先違反蘋果制訂App Store使用規範,因此蘋果有權取消EPIC Games開發者身分,並且將app內容從App Store下架。同時,做出裁決的法官Yvonne Gonzalez Rogers也裁定EPIC Games依然需要為此向蘋果支付至少360萬美元營運損失。

Tim Sweeney預期EPIC Gmaes與蘋果之間的法院訴訟,至少會維持5年之久,意味iOS及Mac平台玩家仍會有很長一段時間無法順利遊玩《要塞英雄》。

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef