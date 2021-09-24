FB技術長將由打造雷朋合作眼鏡的Andrew Bosworth接任

Facebook宣布，原本負責Portal、虛擬實境頭戴裝置等硬體設備的硬體部門主管Andrew Bosworth將接任技術長，原本技術長Mike Schroepfer則將轉任資深院士。

在此之前，Mike Schroepfer已經在Facebook擔任技術長近8年時間，而卸下技術長職位後，將協助招募技術人才，並且持續推動諸如PyTorch等人工智慧技術應用發展。

而原先負責帶領Facebook硬體團隊，並且推動Portal、Oculus Quest等虛擬實境頭戴裝置的主管Andrew Bosworth，接下來將在2022年正式接任成為Facebook新技術長。

Andrew Bosworth過去也曾負責廣告業務項目技術研發，同時也協助打造Facebook動態時報、Messenger服務，而近期與Luxottica集團旗下雷朋品牌合作的智慧眼鏡也是在Andrew Bosworth帶領下打造產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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