勒索攻擊次數增長10倍 Fortinet透過主動誘捕阻斷內外部惡意攻擊

聯合新聞網 / 楊又肇

Fortinet旗下FortiGuard Labs公布《2021上半年全球資安威脅報告》，其中指出今年上半年在全球範圍中針對個人、企業組織與關鍵基礎設施的攻擊次數，以及複雜程度都有明顯增加，同時採取混合辦公及遠距學習模式的使用者仍是攻擊主要目標。

相比去年同期，Fortinet表示勒索軟體攻擊數量成長超過10倍，光是在6月的每周平均攻擊次數就高達近15萬次，此外還包含惡意廣告、殭屍網路等攻擊模式。

在《2021上半年全球資安威脅報告》中，更發現勒索軟體攻擊針對電信產業的攻擊最為猛烈，其次為政府部門、資安監控委外服務者 (Managed Security Service Provider，MSSP)、汽車產業與製造業等，同時攻擊策略更從取得使用者電子郵件內容，開始轉移至獲取及販售進入企業網路的存取權限，形成「勒索軟體即服務」 (Ransomware-as-a-Service，RaaS)的犯罪模式。

而詐騙性質的社交工程惡意廣告與恐嚇軟體 (Scareware)，在今年也有明顯增加趨勢，超過四分之一的企業曾經偵測到惡意廣告與恐嚇軟體試圖展開攻擊，其中又以木馬程式Cryxos最多。此外，在混合辦公模式逐漸盛行之下，網路犯罪分子更對此情況集中火力攻擊，至於殭屍網路的活躍程度，從今年年初超過35%比例，到今年6月增加至51%，攻擊對象一樣瞄準遠距工作及居家學習的網路使用型態，甚至對物聯網設備進行更多攻擊。

FortiGuard Labs更藉由觸發樣本吸引實際攻擊，藉此觀察網路犯罪意圖，並且分析其偵勒索軟體特定功能，確認駭客組織如何設法提高權限、閃避防禦系統，並且能在系統內橫向移動、獲取所需資料。

透過FortiDeceptor (Deception-based Breach Protection Deceive)以誘捕、威脅分析、緩解流程，在攻擊初期階段即可開始進行吸引內外部威脅攻擊，並且達成主動阻斷攻擊目的。在核心技術部分，FortiDeceptor以FortiGuard IPS技術為基礎，透過引誘攻擊者針對互動性高的「目標誘餌」進行攻擊，並且透過反偵測反漏洞引擎分析攻擊行為，同時即時產生精準警報，更可在單一管理平台中顯示威脅狀態。

系統會依據攻擊事件的嚴重程度，在真實系統遭受攻擊前，採取手動或是自動阻擋威脅，同時可透過與FortiGate整合，自動阻擋來自內部與外部惡意行為來源的IP位址。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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