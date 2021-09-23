「再課一次就好」管不住自己 中年男沉迷手遊存款全沒了
許多手機平台上的遊戲，經常標榜可以免費下載遊玩，但如果想獲得完整體驗，就必須在遊戲中課金購買、抽取額外內容，反而使得長期下來的花費相當可觀。最近日本媒體，就訪問到許多沉迷手機遊戲，豪擲百萬以上的玩家心聲。
根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位50多歲，年收入約500萬日幣（約相當於新台幣126萬元）的資訊業男性，因為迷上手機遊戲「刀劍神域Alicization Rising Steel」，一年在遊戲中花費超過150萬日幣（約相當於新台幣38萬）。這讓他自己儲蓄見底，時間也都拿去打遊戲。且即使他想收手，也都會心想「最後再課一萬就好」，結果仍無法中止課金慾望。
另外一位40多歲的保險業男性表示，他過去沉迷於「天堂」手遊，除了每個月固定課金6000日幣（約相當於新台幣1522元）以外，還因為整天玩樂的關係，成了「社交遊戲廢人」，讓他浪費了一整年的光陰。還有一位30多歲的男性，過去也在手遊「偶像大師灰姑娘女孩星光舞台」投注了大量時間跟金錢，直到後來才醒悟，決定好好管控自己沉迷遊戲的行為。
然而，有一位20多歲的男性卻受訪指出，他大學期間曾經遊玩「龍族拼圖」，在三年內課了約200萬日幣（約相當於新台幣50萬元），但他認為藉由遊戲，他也認識到許多朋友，在社交生活上確實有所收穫等等。因此對他而言，曾經在遊戲中花錢花時間一事，他完全不會感到後悔。
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