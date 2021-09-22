Google運用雷射技術 讓剛果河兩側地區更易取得高速連網頻寬
去年宣布透過Taara計畫讓非洲肯亞地區能以更快速度連接網路服務，同時也與非洲Econet集團旗下電信服務Liquid Telecom合作，讓撒哈拉以南地區也能有便利高速網路連接資源，Alphabet宣布在中間隔著剛果河的剛果共和國布拉柴維爾，以及剛果民主共和國金沙薩之間範圍，在短短20天就提傳輸超過700TB容量數據，相當於以HD畫質觀看整個世界盃足球賽27萬次，並且在這20天內維持高達99.9%網路穩定性。
應用在Taara計畫的技術，其實是過去已經獨立運作，但後續宣告收尾的連網氣球項目Loon的FSOC (Free Space Opical Communications)設計，其中透過雷射技術作無數據傳遞媒介，標榜可藉此對應20 Gbps以上的數據傳輸速率，更可透過雷射快速串接隔閡兩地的網路陸連接需求，無需擔心地形布線困難度等問題。
Taara計畫採用高功率、窄波形式的雷射作為骨幹網路基礎，最遠可對應20公里左右傳輸距離，並且能提供20Gbps以上網路頻寬，幾乎可讓數千名使用者流暢觀看YouTube影片。
而FSOC設計最早是用在連網氣球彼此之間建立網路傳遞需求，即便連網氣球項目選擇關閉，但相關技術依然可以移轉到其他發展項目使用，例如先前就曾以此讓印度安德拉邦約16萬平方公里面積範圍能更容易取得連網資源。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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