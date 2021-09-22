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是否將榮耀納入技術出口禁止名單？美國政府仍未決定

聯合新聞網 / 楊又肇

繼日前美國眾議院議員認定華為藉由拆分榮耀，是為了藉此躲避美國政府技術出口禁令限制，進而希望美國商務部能將榮耀也列入禁止出口名單內，包含美國國防部、能源部、商務部與國務院稍早對於此事進行投票，但目前仍維持持平意見，尚未決定是否將榮耀納入禁止出口名單。

目前美國國防部與能源部認為應該將榮耀納入禁止出口名單，但商務部與國務院則持反對意見，因此最終可能會取決於美國總統拜登的決策。

不過，相關看法認為美國若選擇將榮耀納入禁止出口名單，在立場上顯然會難以交代，畢竟榮耀並不像華為因為向美國境內電信業者銷售通訊設備，因此被指控有涉及在產品隱藏後門，可能會讓中國政府藉此作為竊聽美國境內動態的「跳板」，加上目前榮耀雖然在全球市場銷售手機，但其中並未包含美國，因此以影響國安為由對其實施制裁，顯然會有些牽強。

另一方面，相較華為自行打造處理器等產品，榮耀目前主要與Qualcomm、Intel、AMD、微軟等業者維持供應合作關係，因此貿然將榮耀列為技術出口禁止對象，顯然也會造成這些美國業者市場銷售受影響，因此對美國本身也沒有太大好處。

因此，目前榮耀受制裁影響的可能性並不大，但這部份依然要看美國政府機構如何認定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

國務院 國防部 拜登 榮耀

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