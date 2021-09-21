蘋果正開發iPhone新功能，協助檢測抑鬱症等心理問題

集微網消息，9月21日，據華爾街日報報導，蘋果正與加州大學洛杉磯分校、Biogen合作，研究通過面部表情、打字指標等數據來檢測用戶的心理健康問題。

報導稱，蘋果正在研究協助診斷抑鬱症和認知能力下降的技術，旨在開發可以擴大其日益強大的健康檢測工具組合。

知情人士指出，使用一系列傳感器數據，包括移動性、身體活動、睡眠模式、打字行為等，研究人員希望能夠通過這些數據梳理出與目標條件相關的數字訊號，以便創建算法來進行可靠地檢測。蘋果希望這將成為其設備健康監測功能的基礎。

Biogen此前曾和蘋果共同研究如何利用iPhone 和Apple Watch 來偵測用戶是否出現認知能力下滑以及憂鬱症跡象，UCLA 則利用iPhone、Apple Watch 和Beddit 睡眠監測設備，將用戶的睡眠、身體活動、心率及日常生活等數據，與憂鬱症、心理焦慮的症狀産生關聯，創造出預防症狀發作和追蹤後續治療效果的功能。

然而，知情人士表示，目前針對新功能的研究仍在初期堦段，且未來也有可能不會推出。

研究人員透露，雖然相關研究顯示，存在心理健康問題的族群使用智能設備的方式與他人不同，但是否能創造算法來偵測出相關症狀仍有待觀察。

雖然上述功能一旦成真，有望為疾病檢測領域寫下歷史性篇章，但由於涉及敏感數據的使用，或將存在隱私爭議。

為了解決隱私問題，相關文件指出，蘋果的目標是開發出適用於用戶設備，且不會將個人數據傳送至蘋果服務器的算法。

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