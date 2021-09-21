馬斯克：Starlink衛星網路服務10月進入正式運作階段
依照Elon Musk於Twitter回覆說法，透露SpaceX旗下衛星網路服務Starlink，最快會在10月開始結束beta公測，預計正式在全球地區提供衛星網路服務。
在此之前，Starlink服務已經確認會在今年下半年於全球市場推行服務，但目前仍僅在北美地區及部分歐洲地區，另外也僅在澳洲、智利與紐西蘭提供少數使用者參與測試，因此若如Elon Musk表示會在10月進入正式服務推行狀態，預期會依照其規劃進度逐漸在全球各個地區提供服務，而非初期就在所有國家地區上線。
而在先前說法中，Starlink已經確定會在菲律賓及日本等地區推行服務，而台灣地區也會是接下來預計提供服務市場，並且傳出與中華電信等電信業者洽談合作，但目前仍未有具體細節。
目前Starlink衛星網路服務將以每月99美元價格訂閱使用，另外則需要花費499美元購買一組衛星訊號接受設備。而使連接速度部分，最低下載速度為44Mbps，最高則可達200Mbps以上，若以SpaceX向FCC遞交文件顯示，Starlink衛星網路服務連接速度平均為80Mbps。
Next month— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪「蘋果從來不公布」新iPad mini記憶體加大、iPad仍為3GB
▪iPhone 13毫米波5G又成空？和iPhone 12一樣僅這國機型才有
▪iPhone 13哪裡買最讚？網友曝購買祕訣大推這處
▪全機種電池容量曝光 這型號增加18%超有感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言