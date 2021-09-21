馬斯克：Starlink衛星網路服務10月進入正式運作階段

依照Elon Musk於Twitter回覆說法，透露SpaceX旗下衛星網路服務Starlink，最快會在10月開始結束beta公測，預計正式在全球地區提供衛星網路服務。

在此之前，Starlink服務已經確認會在今年下半年於全球市場推行服務，但目前仍僅在北美地區及部分歐洲地區，另外也僅在澳洲、智利與紐西蘭提供少數使用者參與測試，因此若如Elon Musk表示會在10月進入正式服務推行狀態，預期會依照其規劃進度逐漸在全球各個地區提供服務，而非初期就在所有國家地區上線。

而在先前說法中，Starlink已經確定會在菲律賓及日本等地區推行服務，而台灣地區也會是接下來預計提供服務市場，並且傳出與中華電信等電信業者洽談合作，但目前仍未有具體細節。

目前Starlink衛星網路服務將以每月99美元價格訂閱使用，另外則需要花費499美元購買一組衛星訊號接受設備。而使連接速度部分，最低下載速度為44Mbps，最高則可達200Mbps以上，若以SpaceX向FCC遞交文件顯示，Starlink衛星網路服務連接速度平均為80Mbps。

Next month — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2021

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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