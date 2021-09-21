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裁決內容達750頁 印度競爭委員會：Google違反市場壟斷

聯合新聞網 / 楊又肇

除了在美國境內遭指控壟斷市場，Google稍早在印度地區也面臨市場壟斷指控。

依照印度競爭委員會 (Competition Commission of India,CCI)在2020年針對Google，以及Google在印度境內行動市場壟斷行為進行調查，透過多達750頁的裁決內容認定Google確實涉及壟斷。

裁決內容中表示，Google不僅以單方面具偏頗的合約，要求手機業者必須在其生產手機產品內搭載Google預設服務，藉此確保諸如Google Search等服務能吸引更多人使用，另外更透過分潤方式吸引諸多業者以Google Search作為預設搜尋服務，以利穩固其服務主導地位。

而手機業者如果要取得Google提供的GMS服務授權，必須與Google簽訂合作合約，但其中包含必須將Google服務作為裝置首頁預設安裝使用項目，同時更限制手機業者針對Android作業系統進行高度客製化，以利減少Android作業系統版本碎片化。

從裁決內容來看，印度競爭委員會跟先前多數市場認定Google涉及壟斷的原因，同樣在於利用市佔率主導地位持續強化其服務能被優先選擇使用，並且與手機業者簽署單方面偏頗合約，藉此確保其產品、服務發展優勢。

不過，Google自然是對於此項裁決結果做出反駁，強調Android作業系統秉持開源使用特性，並且有利於推動產業成長。

南韓公平會 (The Korea Fair Trade Commission)近期也向Google裁罰2070億韓元 (約1.77億美元)，原因是認為Google以Android作業系統影響市場公平競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 南韓 Google

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