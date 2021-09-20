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EA新專利 玩家一拍照快速「成為」遊戲角色

聯合新聞網 / 楊又肇

EA稍早申請一項新技術專利，將透過相機拍攝玩家面貌外觀，即可譲玩家「成為」遊戲角色，並且透過控制器操作「自己」。

類似的應用，其實就像任天堂藉由Mii虛擬分身，譲玩家能藉此融入遊戲內容，但EA的作法則是透過影像識別技術，譲系統能快速透過鏡頭拍攝玩家面貌外觀，即可將玩家臉譜套用在遊戲角色上，甚至連玩家配戴帽子、眼鏡等細節都能清楚識別。

相較其他類似技術，EA在專利敘述中說明此項技術識別結果，是將識別皮膚、衣物等紋理貼附在3D模型上，而非只是將照片影像映射在既有角色模型，因此整體視覺看起來會更自然，甚至可以調整尺寸等細節，譲最終呈現角色更貼近玩家形象。

目前不確定EA是否會將此項專利應用在旗下遊戲，但預期應用在多人線上遊戲，或是一般角色扮演遊戲都相當適合使用，也許不久之後就會在EA特定遊戲作品看見此項功能？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 任天堂

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