一生只能應徵兩次？Google台灣揭密徵才真相：沒這回事！

福利滿滿的全球龍頭級網路企業Google，最近在台灣持續擴大徵才，開放超過500筆職缺，非理工領域也有需求。如何擠入這個夢幻企業？Google台灣昨天（9月16日）首度揭密徵才細節！原來條件沒外界想得刁鑽，履歷怎麼寫也有獨到建議。

想擠進全球薪水福利都堪稱夢幻頭家的Google嗎？機會來了。最近Google在台灣擴大徵才，從目前（9月17日）求職網站Linkedin上超過500筆該公司在台灣地區開放的職缺就可發現。同時，求才範圍不只是軟體雲端，也有硬體5G相關領域；另外人資、管理與客服等非理工人才需求也不少。主要是Google在台持續深化經營，像是手機Pixel，以及智慧音箱Nest研發都需要不少軟硬整合型人才。

Google徵才標準是什麼？一直是數位領域人才之間，彼此打聽的神祕故事。

Google台灣團隊昨天（9／16）對外說明細節，「畢業學校、英文能力，並不是篩選履歷的標準，」Google台灣人才計畫經理石啟瑞表示，大部分職缺頂多要求學士學位，但一定不會有特定系所或學校要求，英文程度則與職缺的職能要求有關，許多職能僅要求基本的英語溝通能力。

本次媒體聚會非常特別，因為官方首度開解三大Google徵才「鄉野傳奇」：

1. 履歷寄出好久了，是不是沒人看就石沈大海了？

Google人資長呂亞樵表示，Google每年都會收到數百萬份的履歷，幾乎每個職缺都有很多人申請，加上鼓勵內部員工流動，「所以不只是外部申請者眾多，很多時候還有內部員工競爭這些職缺」。言下之意是，履歷都收到了，但競爭實在激烈，所以其實大部分的履歷都石沈大海了（不是只有你）。

2. Google只找年輕人？

官方團隊說明，並不會特別傾向找比較年輕的員工，重申不因應徵者的種族、膚色、血統、宗教信仰、性別、國籍、性傾向、年齡、公民身份、婚姻狀況、殘疾、性別認同等，影響招募流程，甚至不會主動要求應徵者提供以上資訊。

這樣的申告大致與美國大型企業相同，畢竟是來自對族群平等極為敏感的美國社會，只是員工年齡普遍年輕的原因，應該還是因為熟悉或喜愛數位相關工作的人，普遍是年輕族群的關係。

3. 一生只能應徵兩次？且失敗後，勝率降低？

這項流傳於求職族群的著名「潛規則」，今天官方正式否認。人才計畫經理石啟瑞表示，遍查內部招募規則並沒有找到「關於應徵次數的限制」，也從未得到來自主管的相關指示，而且投遞職缺並沒有需要間隔多久的「冷靜期」。

他舉例近期完成一位同仁的招聘，該名應徵者自2009年起就開始多次應徵Google職務，從面試紀錄來看，每次都有更多的成長，讓人印象深刻，「有些職位會希望未錄取者，先專注於專業能力的精進，不要太快就馬上再投遞履歷，但不同職位，基本上沒有這樣的限制」。

需要能夠適應：快速變動、大量合作

「Google在全球的面試標準、方式，是完全一樣的，」在解謎之後，人資長呂亞樵正面表列更多Google徵才標準，除了職能所需的專業，人格特質部分則有四大原則。

▌General Cognitive Ability（GCA）：溝通表達與解決問題的能力 ▌Role Related Knowledge（R&K）：針對各職缺的專業能力 ▌Leadership：是否具備團隊驅動、利益關係人管理的經驗與能力 ▌Googleyness：是否能適應 Google 的企業文化並帶來更多啟發

前三項都與容易理解的職場能力，但第四項則是最為獨特的一環，也是應徵者最困惑的一環。石啟瑞說明，所謂Googleyness，是指Google員工們所具備的共同特質，「擁有這些特質，可以確保新進員工可以適應Google『快速變動、大量合作』的企業文化，例如能不能在不確定中繼續前進，或是能不能不斷地想把任務做的更好，或是堅持用對的方式做事等。」

履歷請別忘了三個重點

至於應徵Google工作有沒有訣竅？Google台灣團隊也有務實的經驗分享。

在履歷撰寫部分，他們提醒履歷應留意呈現方式、文字是否正確流暢，更重要的是，內容應具邏輯性、精簡，而非流水帳，並數據化呈現個人專業與特質所帶來的成果，以凸顯個人優勢。

「可以將自己的優勢能力，歸納成三個重點，並且對標職缺的任務需求，這樣的相關性是很重要的，」石啟瑞表示。

另外的英文履歷，常常見到台灣應徵者使用「台式英文」論述，但其實看履歷的人常常不見得是台灣人，基本上很難理解應徵者所要表達的意涵。

面試三關鍵：保持對話、答題有架構、放鬆

如果進入面試環節，Google台灣團隊建議應徵者保持自信，不論是在中文應答或是英文面談都可以勇於表達，不要擔心答案是否正確。

「面試的過程其實是一種對話，我們在找的人，是能不能為組織帶來新的文化與啟發的人，也是可以跟我們合作的人，」石啟瑞表示，雖然現在沒有腦筋急轉彎之類的測試，但是會有一些假設性的題型。

呂亞樵緊接著補充，有些應徵者會想答案想非常的久，其實不需要追求完美答案，因為假設型的情境本來就沒有完美的，「如果應徵者會反問問題，釐清問題本身，都會讓我有點驚喜」。

她表示，Google不是個下指令、執行、事事都有標準答案的公司，應徵者在面試時「保持對話的態度」「答題有架構」「放鬆」，基本上都能表現的很好。

Google台灣近年不斷增加台灣人員數量，今年初啟用位於新北板橋的16層樓獨棟大樓，並且正在同一園區興建另外一棟大樓，估計再多聘用千名員工，也是得以容納。

（作者／羅之盈 本文出自2021.9.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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