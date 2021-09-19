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攜手Beyond Meat 百事將於明年初推出以植物性蛋白質製作零食與飲料
百事執行長Ramon Laguarta表示，預計在2022年初將與生產人造肉的Beyond Meat合作，預計推出以植物性蛋白質製作的零食與飲料。
今年1月底時，百事已經與Beyond Meat宣布成立合資企業，預計投入開發以植物性蛋白質製作的零食與飲料，而此次說明則透露最快會在明年初推出相關產品。
此外，百事也宣布啟用名為「Pep+」的營運策略，表示未來將以永續性經營為目標，其中作法包含減少塑料材質使用比例，同時也將減少旗下產品使用鈉及添加糖的比例，藉此生產更符合健康的產品。
而在此次宣布將以植物性蛋白質製作零食與飲料，則考慮將應嘴豆、全榖物等食材用於旗下洋芋片等零食產品，並且避免透過高鈉、高糖份等方式增加實用此類零食誘因。
在先前許多統計數據顯示，減少攝取動物性蛋白質將有助於降低大氣中的排碳量，同時投入植物性蛋白製作肉品，更有利於解決日後以肉類為主的糧食問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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