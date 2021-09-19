快訊

高雄鳥松凌晨民宅起火伯父救姪女喪生 女童命危、爺燒傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攜手Beyond Meat 百事將於明年初推出以植物性蛋白質製作零食與飲料

聯合新聞網 / 楊又肇

百事執行長Ramon Laguarta表示，預計在2022年初將與生產人造肉的Beyond Meat合作，預計推出以植物性蛋白質製作的零食與飲料。

今年1月底時，百事已經與Beyond Meat宣布成立合資企業，預計投入開發以植物性蛋白質製作的零食與飲料，而此次說明則透露最快會在明年初推出相關產品。

此外，百事也宣布啟用名為「Pep+」的營運策略，表示未來將以永續性經營為目標，其中作法包含減少塑料材質使用比例，同時也將減少旗下產品使用鈉及添加糖的比例，藉此生產更符合健康的產品。

而在此次宣布將以植物性蛋白質製作零食與飲料，則考慮將應嘴豆、全榖物等食材用於旗下洋芋片等零食產品，並且避免透過高鈉、高糖份等方式增加實用此類零食誘因。

在先前許多統計數據顯示，減少攝取動物性蛋白質將有助於降低大氣中的排碳量，同時投入植物性蛋白製作肉品，更有利於解決日後以肉類為主的糧食問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

零食

延伸閱讀

毛孩3大飲食禁忌 柚子、烤肉都不能吃

為了減肥把豆漿當水喝？當心蛋白質破表+越喝越胖

1杯燕麥奶=1/3碗飯！營養師一招降燕麥奶升糖指數

中職／終結者兼零食包負責人 曾峻岳緩解緊張靠口香糖

相關新聞

攜手Beyond Meat 百事將於明年初推出以植物性蛋白質製作零食與飲料

百事執行長Ramon Laguarta表示，預計在2022年初將與生產人造肉的Beyond Meat合作，預計推出以植物性蛋白質製作的零食與飲料。

研究顯示單次比特幣交易 就會產生約兩隻iPhone 12 mini重量的電子垃圾

依照荷蘭央行與MIT經濟學者研究分析指出，單次比特幣交易過程將會產生等同兩隻iPhone 12 mini重量的電子垃圾。

Western Digital將在2030年前以科學方式減少42%營運排放量

Western Digital表示，將以在2030年前減少42%營運排放量為目標，預計透過科學基礎方式達成減碳目標。

Qualcomm新一代5G無線射頻前端產品 將採Global Foundries製程技術

Qualcomm宣布與Global Foundries延續雙方在無線射頻產品合作計畫，預計打造可實現5G數千兆位元速度傳輸的無線射頻前端產品，並且透過Global Foundries製程技術生產。

Google Cloud重整工程團隊 計畫以更快腳步爭取雲端市場發展機會

CNBC電視台報導指出，Google Cloud將透過重組工程團隊，藉此以更快速度爭取更大市佔，並且在雲端服務市場與微軟、AWS抗衡。

小米平板5正式亮相 同步推出小米智慧投影機2、小米手環6 NFC版等AIoT新品

除了揭曉小米11T系列及小米11 Lite 5G NE，小米此次也宣布小米平板5於全球市場推出消息，另外更同步推出小米智慧投影機2、小米手環6 NFC版，以及新款無線路由器－小米Mesh System AX3000。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。