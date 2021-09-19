研究顯示單次比特幣交易 就會產生約兩隻iPhone 12 mini重量的電子垃圾
依照荷蘭央行與MIT經濟學者研究分析指出，單次比特幣交易過程將會產生等同兩隻iPhone 12 mini重量的電子垃圾。
以目前多數用於挖掘比特幣的礦機多半是以ASIC (特殊應用積體電路)形式客製打造，同時一旦礦機實際挖掘效率低於電力支出成本，基本上就會被替換，但被替換的礦機通常無法轉作其他運算用途，因此都會被當做廢棄品淘汰，進而形成電子垃圾。
從研究報告中顯示，用於挖掘比特幣的ASIC礦機使用壽命通常在1.29年，意味每年比特幣挖掘過程中，至少會產生約3.07噸因礦機淘汰變成的電子垃圾。同時再以去年總計約有1.125億筆比特幣交易量計算，平均每筆交易會產生約272公克電子垃圾，基本上就是兩至iPhone 12 mini重量總和。
相比以太坊藉由顯示卡加速挖礦，即便礦機面臨汰換時，依然可將顯示卡等零件轉賣給有需求市場，但用於挖掘比特幣的礦機顯然就沒有太大保值空間。
除了礦機汰換產生電子垃圾問題，比特幣在挖礦、交易過程也會產生額外碳排放污染，因此不少國家地區嚴格管制、禁止比特幣挖礦及交易行為，除了避免影響境內既有法定貨幣交流等問題，更包含電力損耗、電子垃圾問題，以及挖礦與交易過程產生碳排放對於環境影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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