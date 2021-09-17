Western Digital將在2030年前以科學方式減少42%營運排放量
Western Digital表示，將以在2030年前減少42%營運排放量為目標，預計透過科學基礎方式達成減碳目標。
依照Western Digital說明，其溫室氣體減量目標已經獲得科學基礎減量目標倡議 (SBTi)認證，並且符合巴黎協定要求。
科學基礎減量目標倡議針對企業減少溫室氣體排放提供兩種不同層級的目標，其中包含將全球暖化控制在工業化前，設定遠低於2°C變化內的標準承諾，以及更嚴苛的1.5°C軌跡承諾，而Western Digital則是以更嚴苛後者作為目標。
在新目標上，Western Digital承諾將以2020年的溫室氣體排放為基礎，目標在2030年減少42%排放量，同時也計畫在2030年以前使其產品的碳排放密集度降低50%。
為實現這些目標，Western Digital分別透過提高營運效率、採用現場裝設的太陽能，以及採購可再生能源減少能源消耗，例如今年年中已經在北加州設施使用100%可再生能源，而深圳辦事處則是透過採購100%可再生能源運作，接下來也會將相同作法擴展到更多辦公據點，目前更在全球多個設施落實裝設太陽能設備。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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