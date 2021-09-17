Qualcomm新一代5G無線射頻前端產品 將採Global Foundries製程技術

Qualcomm宣布與Global Foundries延續雙方在無線射頻產品合作計畫，預計打造可實現5G數千兆位元速度傳輸的無線射頻前端產品，並且透過Global Foundries製程技術生產。

雖然並未透露具體合作細節，但預期接下來打造無線射頻前端產品，將會搭配Qualcomm日後揭曉的新款處理器產品使用。

Global Foundries資深副總裁暨行動與無線基礎設施策略業務部門總經理Bami Bastani博士表示，Global Foundries持續透過提供功能豐富的5G技術解決方案引領射頻產品市場，同時也與Qualcomm維持密切合作，包括藉由6GHz以下頻段讓5G網路應用更為普及，並且透過毫米波技術提昇5G網路傳輸頻寬。

而Qualcomm資深副總裁暨德國射頻前端GmbH部門總經理Christian Block表示，隨著5G市場對射頻前端產品的需求成長加速，取得功能強大且低功耗的半導體解決方案將格外重要，此次與Global Foundries合作，預期將可確保Qualcomm推出5G連網產品在高效能、低功耗方面的使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦