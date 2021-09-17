快訊

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

幼兒園群聚維持33例！基因定序再增5名Delta案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Qualcomm新一代5G無線射頻前端產品 將採Global Foundries製程技術

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm宣布與Global Foundries延續雙方在無線射頻產品合作計畫，預計打造可實現5G數千兆位元速度傳輸的無線射頻前端產品，並且透過Global Foundries製程技術生產。

雖然並未透露具體合作細節，但預期接下來打造無線射頻前端產品，將會搭配Qualcomm日後揭曉的新款處理器產品使用。

Global Foundries資深副總裁暨行動與無線基礎設施策略業務部門總經理Bami Bastani博士表示，Global Foundries持續透過提供功能豐富的5G技術解決方案引領射頻產品市場，同時也與Qualcomm維持密切合作，包括藉由6GHz以下頻段讓5G網路應用更為普及，並且透過毫米波技術提昇5G網路傳輸頻寬。

而Qualcomm資深副總裁暨德國射頻前端GmbH部門總經理Christian Block表示，隨著5G市場對射頻前端產品的需求成長加速，取得功能強大且低功耗的半導體解決方案將格外重要，此次與Global Foundries合作，預期將可確保Qualcomm推出5G連網產品在高效能、低功耗方面的使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 德國

延伸閱讀

格羅方德與高通簽署協議 推先進5G射頻前端產品

想在M1處理器Mac安裝Windows 11？微軟不認同但也不限制

聯發科以台積電4nm製程打造的天璣2000系列處理器 最快可能在年底揭曉

Qualcomm攜手Google 為雷諾集團旗下電動車帶來智慧車載

相關新聞

Western Digital將在2030年前以科學方式減少42%營運排放量

Western Digital表示，將以在2030年前減少42%營運排放量為目標，預計透過科學基礎方式達成減碳目標。

Qualcomm新一代5G無線射頻前端產品 將採Global Foundries製程技術

Qualcomm宣布與Global Foundries延續雙方在無線射頻產品合作計畫，預計打造可實現5G數千兆位元速度傳輸的無線射頻前端產品，並且透過Global Foundries製程技術生產。

Google Cloud重整工程團隊 計畫以更快腳步爭取雲端市場發展機會

CNBC電視台報導指出，Google Cloud將透過重組工程團隊，藉此以更快速度爭取更大市佔，並且在雲端服務市場與微軟、AWS抗衡。

小米平板5正式亮相 同步推出小米智慧投影機2、小米手環6 NFC版等AIoT新品

除了揭曉小米11T系列及小米11 Lite 5G NE，小米此次也宣布小米平板5於全球市場推出消息，另外更同步推出小米智慧投影機2、小米手環6 NFC版，以及新款無線路由器－小米Mesh System AX3000。

EPIC、蘋果訴訟裁定出爐 將更難指控Google Play Store涉及壟斷

雖然蘋果在日前與美國境內開發者達成和解，以及在與EPIC Games進行的法院訴訟中，確定必須允許開發者可透過其他交易管倒向使用者收費，進而繞開使用蘋果支付系統時，連帶向蘋果繳納30%不等的營收分潤，但如果要以此作為判例要求Google也必須做出相同調整，顯然並不容易。

iPhone有漏洞 快下載更新！蘋果股價在App裁決後回穩

學術研究人員表示，一家以色列公司的間諜軟體自2月以來，一直透過iMessage悄悄入侵iPhone，再次表明聊天應用程式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。