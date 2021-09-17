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Google Cloud重整工程團隊 計畫以更快腳步爭取雲端市場發展機會
CNBC電視台報導指出，Google Cloud將透過重組工程團隊，藉此以更快速度爭取更大市佔，並且在雲端服務市場與微軟、AWS抗衡。
先前統計數據顯示，AWS在公有雲市場中取下33%市佔比例，微軟旗下Azure則有20%市佔，而Google Cloud雖然在過去幾年持續推廣，但整體市佔僅在10%左右，甚至在2018年底轉由現任執行長Thomas Kurian接手時，僅有7%左右市佔。
而在此次透過內部信件說明中，Thomas Kurian表示將透過重組工程團隊，藉此以更快速度爭取市場份額，其中原本負責技術類型項目主管將會被替換，例如原本負責Google Cloud產品與工程業務，並且在Google任職超過15年的副總裁Eyal Manor，其職位將由原本負責資料分析與安全項目的Brad Calder接手，而負責設計與產品項目副總裁Pali Bhat，則會協助Brad Calder處理相關業務。
Thomas Kurian在信件中表示，目前雲端市場在需求持續改變下，依然潛藏許多發展機會，因此期望能透過此次組織重整，透過更快腳步爭取發展機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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