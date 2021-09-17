快訊

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

幼兒園群聚維持33例！基因定序再增5名Delta案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google Cloud重整工程團隊 計畫以更快腳步爭取雲端市場發展機會

聯合新聞網 / 楊又肇

CNBC電視台報導指出，Google Cloud將透過重組工程團隊，藉此以更快速度爭取更大市佔，並且在雲端服務市場與微軟、AWS抗衡。

先前統計數據顯示，AWS在公有雲市場中取下33%市佔比例，微軟旗下Azure則有20%市佔，而Google Cloud雖然在過去幾年持續推廣，但整體市佔僅在10%左右，甚至在2018年底轉由現任執行長Thomas Kurian接手時，僅有7%左右市佔。

而在此次透過內部信件說明中，Thomas Kurian表示將透過重組工程團隊，藉此以更快速度爭取市場份額，其中原本負責技術類型項目主管將會被替換，例如原本負責Google Cloud產品與工程業務，並且在Google任職超過15年的副總裁Eyal Manor，其職位將由原本負責資料分析與安全項目的Brad Calder接手，而負責設計與產品項目副總裁Pali Bhat，則會協助Brad Calder處理相關業務。

Thomas Kurian在信件中表示，目前雲端市場在需求持續改變下，依然潛藏許多發展機會，因此期望能透過此次組織重整，透過更快腳步爭取發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

台傳奇舞者登Google首頁！羅曼菲66歲冥誕 靈動舞姿化為雕像

竹北新月沙灘10月重新開放 自行車用景觀橋12月完工

金山西勢溪上游逢大雨就淹 改善通過璨樹颱風考驗

藏橋於林 台9線南迴改安朔草埔段獲國際獎

相關新聞

Western Digital將在2030年前以科學方式減少42%營運排放量

Western Digital表示，將以在2030年前減少42%營運排放量為目標，預計透過科學基礎方式達成減碳目標。

Qualcomm新一代5G無線射頻前端產品 將採Global Foundries製程技術

Qualcomm宣布與Global Foundries延續雙方在無線射頻產品合作計畫，預計打造可實現5G數千兆位元速度傳輸的無線射頻前端產品，並且透過Global Foundries製程技術生產。

Google Cloud重整工程團隊 計畫以更快腳步爭取雲端市場發展機會

CNBC電視台報導指出，Google Cloud將透過重組工程團隊，藉此以更快速度爭取更大市佔，並且在雲端服務市場與微軟、AWS抗衡。

小米平板5正式亮相 同步推出小米智慧投影機2、小米手環6 NFC版等AIoT新品

除了揭曉小米11T系列及小米11 Lite 5G NE，小米此次也宣布小米平板5於全球市場推出消息，另外更同步推出小米智慧投影機2、小米手環6 NFC版，以及新款無線路由器－小米Mesh System AX3000。

EPIC、蘋果訴訟裁定出爐 將更難指控Google Play Store涉及壟斷

雖然蘋果在日前與美國境內開發者達成和解，以及在與EPIC Games進行的法院訴訟中，確定必須允許開發者可透過其他交易管倒向使用者收費，進而繞開使用蘋果支付系統時，連帶向蘋果繳納30%不等的營收分潤，但如果要以此作為判例要求Google也必須做出相同調整，顯然並不容易。

iPhone有漏洞 快下載更新！蘋果股價在App裁決後回穩

學術研究人員表示，一家以色列公司的間諜軟體自2月以來，一直透過iMessage悄悄入侵iPhone，再次表明聊天應用程式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。