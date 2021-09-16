小米平板5正式亮相 同步推出小米智慧投影機2、小米手環6 NFC版等AIoT新品

除了揭曉小米11T系列及小米11 Lite 5G NE，小米此次也宣布小米平板5於全球市場推出消息，另外更同步推出小米智慧投影機2、小米手環6 NFC版，以及新款無線路由器－小米Mesh System AX3000。

對比日前已經在中國市場推出版本，小米僅在國際市場推出採用Qualcomm Snapdragon 860處理器的標準款小米平板5，並未同步推出搭載Snapdragon 870處理器的Pro版本。

硬體設計則同樣採11吋、2560 x 1600解析度的LCD螢幕，支援120Hz畫面更新率與最高500nits亮度，以及支援10億色顯示、Dolby Vision、HDR 10，並且加入TrueTone真實色彩顯示效果與藍光護眼設計，電池容量則採8720mAh規格，支援33W有線快充，支援4組擴音喇叭輸出，記憶體則提供6GB容量，儲存容量則區分128GB或256GB，機身則區分宇宙灰與珍珠白兩款配色。

至於作業系統則採用MIUI for Pad介面設計，同時標榜今年底將有超過2000款對應平板裝置使用的App，將可在小米平板5上以最佳化形式使用。

另外，採獨立銷售的小米智慧手寫筆重量僅12.2公克，平常可透過磁吸固定在平板邊框充電，僅需18分鐘即可將電量充滿，並且對應8小時連續使用時間，對應4096階壓感筆觸與240Hz觸控採樣率，並且可透過實體快捷鍵對應一鍵快速書寫筆記、螢幕截圖，或是切換筆及橡皮擦等功能，而相機則分別搭載800萬畫素視訊鏡頭與1300萬畫素廣角鏡頭。

建議售價方面，小米平板5將以349歐元起跳價格於全球市場銷售，台灣地區也會在9月底前上市。

而此次同步推出的小米智慧投影機2，則採用可投放1920 x 1080 Full HD高解析度畫面，並且採方便手提改變使用位置的輕巧機身設計，同時對應多角度自動梯形校正和自動對焦功能，本身則搭載Android TV作業系統，同樣可透過Google Assistant數位助理服務對應聲控，或是操作家中智慧連網家電。

建議售價部分，小米智慧投影機2將以599歐元價格於全球市場推出，台灣市場也會在9月16日上市。

至於新款小米手環6 NFC版，則是以先前推出的小米手環6為基礎，額外加入NFC感應功能，更與Mastercard合作感應支付功能，另外也搭載亞馬遜Alexa數位助理服務，同樣也支援小米手環6具備的血氧檢測、睡眠與壓力檢測，以及呼吸指導與全方位健康數據追踪功能。

建議售價則是54.9歐元，但目前台灣市場仍在評估是否引進此款新品，目前尚未有在台上市計畫。

另外，此次小米同步推出的新款無線路由器Mesh System AX3000兩件組，則可對應以Mesh網路建構的雙頻Wi-Fi 6無線連網環境，覆蓋範圍可達4000平方公尺，最多可同時連接254個連網裝置，並且透過1024QAM配置，以及OFDMA和2 x 2 MIMO技術對應穩定連接效果，同時也能讓連網效率最佳化。

新款無線路由器Mesh System AX3000兩件組建議售價為149歐元，但目前台灣市場也僅對此款新品做評估上市可能，暫時尚未確定是否在台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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