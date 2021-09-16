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新任執行長反駁亞馬遜服務涉及壟斷 強調將改善倉儲工作環境

聯合新聞網 / 楊又肇

今年7月剛接手擔任亞馬遜執行長的Andy Jassy稍早接受訪談時針對市場認為亞馬遜在零售市場造成壟斷的看法進行反駁，強調目前亞馬遜的零售業務僅在全球市場佔據1%比例，同時也必須與Walmart、Target、Kroger等美國連鎖零售通路競爭，甚至在網路通路也必須與eBay、Etsy及Wayfair等電子商務平台抗衡，說明本身業務並非像市場認為可不受任何拘束地隨意抬價。

在此之前，亞馬遜曾被指控以操作手法限制使用其平台服務的第三方賣加以更低價格銷售商品，甚至透過本身可透過平台取得數據優勢，針對消費者實際需求提供價格更低的自有品牌商品，藉此獲取更大營收。

不過，亞馬遜後續則對此類指控反駁，表示本身不會藉由數據影響在其平台服務銷售產品的第三方賣家業務，同時以自有品牌推出商品也是讓消費者能有更多採購選擇。

而在稍早受訪時，Andy Jassy更強調本身並非在市場形成壟斷，同時也認為並未有能力在不受任何拘束情況下隨意抬價，反而必須經常透過降價促銷吸引更多消費者選購商品，才能穩固本身服務使用市佔比例。但許多市場看法仍以亞馬遜在美國境內電商市場使用佔比達40%以上的情況，藉此認定亞馬遜取得龐大市佔優勢。

至於針對近期被指控對倉儲工作人員待遇不佳的情況，Andy Jassy也說明持續改善亞馬遜倉儲工作環境，並且在今年內投資3億美元保障人員工作安全，另外亞馬遜更透露計畫在美國境內額外招聘12.5萬名倉儲全職或兼職工作人員，平均薪酬將以每小時18美元計算，其中會視工作環境給予每小時15美元至22.5美元不等薪酬，甚至特定工作地點還會提供3000美元簽約獎金，或是出示完成接種新型冠狀病毒疫苗證明，亦可在上工首日額外獲得100美元獎勵金。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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