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蘋果共同創辦人Steve Wozniak 也將加入民間太空旅行新創競爭

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果共同創辦人之一，同時有「科技頑童」稱號的Steve Wozniak，稍早宣布成為民間航太企業Privateer Space共同創辦人，而另一名共同創辦人則是曾在蘋果帶領打造第一款iMac工程團隊的Alex Fielding

依照說明，Privateer Space成立宗旨，希望探索可讓人類更安全進行太空旅行的技術，預期未來將與SpaceX、藍色起源、維珍銀河等民間太空旅行業者競爭。

目前Privateer Space尚未透露其發展目標，但預期會在夏威夷時間9月17日於茂宜島舉辦的AMOS Tech大會上公布具體細節。

而Steve Wozniak在個人Twitter帳號強調，Privateer Space將採取不同方式探索太空旅行的可能性。

此次創立Privateer Space，更是Steve Wozniak與Alex Fielding共同創立的另一項事業。早在2002年時，Steve Wozniak與Alex Fielding便曾創立以GPS定位標籤裝置發展為主的「宙斯之輪」 (Wheels of Zeus)，但在2006年便結束營運。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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