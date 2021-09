蘋果共同創辦人Steve Wozniak 也將加入民間太空旅行新創競爭

蘋果共同創辦人之一,同時有「科技頑童」稱號的Steve Wozniak,稍早宣布成為民間航太企業Privateer Space共同創辦人,而另一名共同創辦人則是曾在蘋果帶領打造第一款iMac工程團隊的Alex Fielding。

依照說明,Privateer Space成立宗旨,希望探索可讓人類更安全進行太空旅行的技術,預期未來將與SpaceX、藍色起源、維珍銀河等民間太空旅行業者競爭。

目前Privateer Space尚未透露其發展目標,但預期會在夏威夷時間9月17日於茂宜島舉辦的AMOS Tech大會上公布具體細節。

而Steve Wozniak在個人Twitter帳號強調,Privateer Space將採取不同方式探索太空旅行的可能性。

此次創立Privateer Space,更是Steve Wozniak與Alex Fielding共同創立的另一項事業。早在2002年時,Steve Wozniak與Alex Fielding便曾創立以GPS定位標籤裝置發展為主的「宙斯之輪」 (Wheels of Zeus),但在2006年便結束營運。

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF