爲VR頭戴顯示器做準備？ 蘋果要求APS提供FMM樣品

集微網消息，近期，蘋果已要求韓國APS Holdings提供用於虛擬實境（VR）的精細金屬掩模（FMM）樣品。據悉，蘋果要求的分辨率是達到3000PPI。

近年來，VR行業快速發展，吸引衆多玩家爭相入局。近期也傳出，蘋果VR頭戴式設備已進入試產階段，並將於2022年發佈。

據韓媒THE ELEC報導，儘管蘋果目前沒有將VR設備納入具體的生產計劃，但該公司可能會對FMM樣品進行測試，以驗証其是否可以投入實際生產。

FMM是生產高分辨率OLED面板所需的核心零部件，早些時候一直被日本廠商所壟斷。韓國APS Holdings從2014年開始致力於FMM的本土化，隨著日本2019年對韓國實施貿易管制措施，APS Holdings也逐漸實現商用化。

據悉，APS利用其子公司AP System的激光技術對FMM進行加工，能夠實現更高的分辨率和良率。這也是蘋果看中的一點。儘管如此，這家韓國公司仍需要確保FMM 的生產效率。

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