南韓公平會認定Google影響市場公平競爭 裁罰2070億韓元
Google稍早遭南韓公平會 (The Korea Fair Trade Commission)裁罰2070億韓元 (約1.77億美元)，原因是以Android作業系統影響市場公平競爭。
依照路透新聞報導指出，由於Google以Android作業系統推動高達80%以上的智慧型手機市場發展，並且以其市場規模話語權影響競爭公平性。
南韓公平會認為，由於Android作業系統市場佔比形成懸殊差距，因此譲Google在市場發展擁有極大話語權，進而造成其他手機作業系統發展受限，連帶也造成網路服務、廣告等業務發展受影響，因此認定Google影響市場競爭公平性。
另外，南韓公平會也認為Google基於避免作業系統版本碎片化，因此要求諸如三星、LG等業者必須簽署反碎片化協議 (anti-fragmentation agreement,AFA)，禁止生產高度客製化Android作業系統手機產品的作法，實際上也違反公平競爭原則，因此向Google裁罰高額罰款，並且要求調整相關協議內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13系列四款機型比較 Mini最小資22900元帶回家
▪iPhone 13哪裡買最讚？網友大推這裡 加碼曝購買祕訣
▪iPhone 13和前一代超像？若換新機會有這兩個明顯升級感
▪表格／iPhone 12系列狂砍4000元 這3款被官網下架
▪該選iPhone 13還是安卓旗艦機 一表看透各牌手機優缺
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言