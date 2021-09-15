南韓公平會認定Google影響市場公平競爭 裁罰2070億韓元

iPhone、iPad 每天都要充電，但你確定你的 Lighting 連接線真的安全嗎？外媒《MacRumors》報導，資安人員研發出一款能夠竊取密碼並且還發送回去給駭客的 Lighting 連接線。 這種連接線外型與普通 Lighting 連接線完全相同，但在線頭裡藏著一枚竊取晶片，只要把它與 Mac、iPad 和 iPhone 連接，就能將按鍵操作發送給 1 英里（約 1.6 公里）以外的駭客。

2021-09-13 11:42