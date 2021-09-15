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南韓公平會認定Google影響市場公平競爭 裁罰2070億韓元

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早遭南韓公平會 (The Korea Fair Trade Commission)裁罰2070億韓元 (約1.77億美元)，原因是以Android作業系統影響市場公平競爭。

依照路透新聞報導指出，由於Google以Android作業系統推動高達80%以上的智慧型手機市場發展，並且以其市場規模話語權影響競爭公平性。

南韓公平會認為，由於Android作業系統市場佔比形成懸殊差距，因此譲Google在市場發展擁有極大話語權，進而造成其他手機作業系統發展受限，連帶也造成網路服務、廣告等業務發展受影響，因此認定Google影響市場競爭公平性。

另外，南韓公平會也認為Google基於避免作業系統版本碎片化，因此要求諸如三星、LG等業者必須簽署反碎片化協議 (anti-fragmentation agreement,AFA)，禁止生產高度客製化Android作業系統手機產品的作法，實際上也違反公平競爭原則，因此向Google裁罰高額罰款，並且要求調整相關協議內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

南韓 廣告 Google

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