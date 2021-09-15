分析師認為蘋果開放其他app內交易管道 實際產生影響並不大

雖然法院裁決蘋果必須允許開發者可透過其他交易管道完成app內消費，使得蘋果將無法藉由原本交易方式收取分潤，但摩根史丹利分析師Katy Huberty看法認為，法院裁決結果實際上對蘋果影響最多僅會減少2%營收。

依照Katy Huberty分析報告指出，若依照法院裁定蘋果必須允許開發者使用其他交易管道完成app內消費，意味開發者必須自行解決交易功能，其中包含串接信用卡線上交易系統，或是串接其他第三方交易服務，而過程中也必須解決諸如交易安全、帳戶管理等問題，同時即便選擇串接其他交易服務，依然會需要承擔交易抽成問題。

因此在整體考量之下，除非開發者本身有足夠能力處理線上交易金流業務，並且解決交易安全與資料管理等問題，否則選擇直接取用蘋果提供app內交易機制會較容易，同時也不用擔心交易安全等問題，因為這部份會變成由蘋果協助處理。

由於線上交易安全會引發更大問題，例如用戶隱私、信用卡帳號，甚至單筆交易過程是否順利成功，都可能會對app開發者造成極大影響，對於一般獨立開發者、小型開發商而言，幾乎很難有額外餘力處理這些細瑣問題，因此絕大部分情況都還是會直接串接蘋果提供交易功能，並且能將資源集中在app內容設計。

就Katy Huberty估計，即便蘋果因為法院裁決導致無法再從Spotify、Netflix等大型業者手中取得營收分潤，實際受影響比例也僅有2%左右，一部分原因在於此類大型業者很早之前就已經「鼓勵」使用者透過官網付費訂閱，或是透過其他方式付款，使得蘋果從這些大型業者手上獲取的營收分潤，並非如想像中龐大，較大佔比還是來自諸多獨立開發者、中小型開發商的app內交易營收分潤。

而蘋果顯然在內部已經做了精算，因此在法院實際裁決之前，蘋果就已經宣布將與美國境內開發者達成和解，除了將提撥資金協助美國境內開發者，更承諾將調整App Store營運模式，不再限制開發者必須使用蘋果交易功能來完成app內消費，甚至後續南韓與日本均要求蘋果必須允許開發者使用其他交易管道，對於蘋果實際產生影響也不算大。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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