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IG新增地圖搜尋功能 一鍵查找人氣地標

中央社 / 台北14日電

臉書（Facebook）旗下影像社群平台Instagram今天宣布推出全新功能地圖搜尋，幫助用戶在地圖上更容易尋找值得探訪的地標，也可了解商家的營業資訊與網友相關口碑。

在Instagram應用程式的「探索」頁面點擊全新的地圖圖示後，即可看到周邊人氣地標，並可依據不同類別搜尋店家，例如咖啡店、餐廳、旅館、景點等。

在Instagram應用程式中輸入特定主題標籤（hashtags）關鍵字，則可探索地圖上相關的人氣景點。

例如搜尋「#咖啡店」主題標籤，會在地圖上看到鄰近的咖啡店家，進一步點擊店家名稱或照片，即可進入商家的Instagram帳號，或查看網友們在商家體驗後留下的相關照片與資訊。

透過移動地圖，Instagram用戶也可搜尋其他地區的景點或商家，查看每個景點的詳細資訊。

Instagram 咖啡

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