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KDDI與Starlink合作低軌道衛星通訊 解決山區、島嶼難以建置網路問題

聯合新聞網 / 楊又肇

日本電信業者KDDI宣布，將與SpaceX旗下衛星連網公司Starlink合作，預計在2022年於日本超過1200個地區依序導入使用，預計透過衛星連網服務改善過往難以在山區、島嶼等地區建置網路情況。

在此項合作中，除了透過Starlink距離地面約550公里高度的低軌道衛星傳遞網路訊號，更透過衛星訊號接收、傳遞設備與KDDI旗下au基地台整合，同時透過光纖網路連接各類線上服務。

而依照KDDI說明，與Starlink合作項目主要會用於改善過往難以建置網路資源的山區、島嶼等地區上網問題，預計從明年開始會在本境內超過1200個地區依序導入使用，並且提供高速、低延遲的衛星網路上網服務，同時日前也已經取得日本總務省所屬實驗試驗局核發執照，透過KDDI旗下山口衛星通信所進行相關測試。

除了KDDI，先前也有消息指出Starlink已與台灣國家通訊傳播委員會 (NCC)，以及包含中華電在內業者接洽，預計透過在地基地台資源串接，藉此提升透過衛星訊號連接的網路傳送效率。而在去年時，Starlink衛星網路服務也已經開放台灣地區使用者預約，但服務實際開通時間則規劃在2022年。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 基地台 Starlink

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