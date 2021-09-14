快訊

槍口逼出的真心？自願被隔離的「塔利班之女」

一路熱到中秋！3縣市今亮高溫燈號 各地防午後強對流

Dropbox於台灣、南韓增設PoP網路連接點 提昇在地資料存取效率

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前說明將擴大佈局台灣在內東南亞市場，Dropbox稍早宣布在台灣地區增加PoP網路連接點，藉此提昇在地網路資料存取效率。

Dropbox表示，目前在全球地區已經累積建置31處網路連接點，將使各地區的服務使用者能就近透過網路連接點存取資料，不僅能分攤Dropbox服務伺服器整體存取負載，同時也能透過鄰近網路連接點加快資料存取效率。

而此次除了宣布在台灣增加網路連接點，同時也在南韓地區增加網路連接點，譲原本僅在日本、新加坡及澳洲具備網路連接點的情況，增加更多資料存取效率，並且分攤更多網路存取流量。另一方面，更凸顯Dropbox在東南亞地區使用人口大幅增加趨勢。

不過，Dropbox並未說明此次增加網路連接點是否為自行架設，或是與在地電信業者合作。但如果從經濟效益與佈署效率來看，Dropbox此次在台灣與南韓增加的網路連接點，應該是與電信業者合作。

依照Dropbox說明，從2016年開始就觀察到亞洲市場使用流量增加幅度，因此決定擴展東南亞地區等亞洲市場，同時日前也確定由聯強國際擔任台灣地區經銷商，並且推廣旗下包含Dropbox Business與HelloSign等系列產品，並且滿足不同規模企業、公司與組織的遠端協作需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dropbox 東南亞

延伸閱讀

南韓晶片業也鬧人才荒 聽聽這位教授怎麼說

南韓26億美元「泡菜幣」將消失 投資人恐面臨加密擠兌

南韓首劑疫苗接種率將達標 本周可望達70%

北韓試射「研發2年」長程巡弋飛彈 金正恩缺席

相關新聞

EPIC、蘋果訴訟裁定出爐 將更難指控Google Play Store涉及壟斷

雖然蘋果在日前與美國境內開發者達成和解，以及在與EPIC Games進行的法院訴訟中，確定必須允許開發者可透過其他交易管倒向使用者收費，進而繞開使用蘋果支付系統時，連帶向蘋果繳納30%不等的營收分潤，但如果要以此作為判例要求Google也必須做出相同調整，顯然並不容易。

iPhone有漏洞 快下載更新！蘋果股價在App裁決後回穩

學術研究人員表示，一家以色列公司的間諜軟體自2月以來，一直透過iMessage悄悄入侵iPhone，再次表明聊天應用程式...

PayPal收購先買後付服務業者Paidy 擴大日本市場發展佈局

PayPal宣布以3000億日圓價格 (約27億美元)買下日本先買後付服務業者Paidy，藉此強化日本地區先買後付消費市場。

資安人員開發出內建隱藏晶片的 Lighting 連接線 可竊取使用者的密碼等資料

iPhone、iPad 每天都要充電，但你確定你的 Lighting 連接線真的安全嗎？外媒《MacRumors》報導，資安人員研發出一款能夠竊取密碼並且還發送回去給駭客的 Lighting 連接線。 這種連接線外型與普通 Lighting 連接線完全相同，但在線頭裡藏著一枚竊取晶片，只要把它與 Mac、iPad 和 iPhone 連接，就能將按鍵操作發送給 1 英里（約 1.6 公里）以外的駭客。

聯發科以台積電4nm製程打造的天璣2000系列處理器 最快可能在年底揭曉

在日前舉辦的2021年第二季法說會時，聯發科便透露旗下採用Armv9指令集架構打造的旗艦等級處理器，將以台積電4nm製程打造，同時計畫在2022年第一季進入量產。而目前消息指稱，聯發科最快會在今年底對外公布此款處理器，似乎有意與近年固定選在年底揭曉新款旗艦等級處理器的Qualcomm直接較勁。

「元宇宙」降臨台灣，能成為疫後新商機嗎？

台灣人還很陌生的「元宇宙」概念，已是全球互聯網巨頭競相投入的新賽道。宏達電旗下的VIVE ORIGINALS率先布局該領域，嘗鮮虛擬演唱會。元宇宙降臨台灣，誰會第一時間接受呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。