Dropbox於台灣、南韓增設PoP網路連接點 提昇在地資料存取效率
針對日前說明將擴大佈局台灣在內東南亞市場，Dropbox稍早宣布在台灣地區增加PoP網路連接點，藉此提昇在地網路資料存取效率。
Dropbox表示，目前在全球地區已經累積建置31處網路連接點，將使各地區的服務使用者能就近透過網路連接點存取資料，不僅能分攤Dropbox服務伺服器整體存取負載，同時也能透過鄰近網路連接點加快資料存取效率。
而此次除了宣布在台灣增加網路連接點，同時也在南韓地區增加網路連接點，譲原本僅在日本、新加坡及澳洲具備網路連接點的情況，增加更多資料存取效率，並且分攤更多網路存取流量。另一方面，更凸顯Dropbox在東南亞地區使用人口大幅增加趨勢。
不過，Dropbox並未說明此次增加網路連接點是否為自行架設，或是與在地電信業者合作。但如果從經濟效益與佈署效率來看，Dropbox此次在台灣與南韓增加的網路連接點，應該是與電信業者合作。
依照Dropbox說明，從2016年開始就觀察到亞洲市場使用流量增加幅度，因此決定擴展東南亞地區等亞洲市場，同時日前也確定由聯強國際擔任台灣地區經銷商，並且推廣旗下包含Dropbox Business與HelloSign等系列產品，並且滿足不同規模企業、公司與組織的遠端協作需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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