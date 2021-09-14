快訊

槍口逼出的真心？自願被隔離的「塔利班之女」

一路熱到中秋！3縣市今亮高溫燈號 各地防午後強對流

EPIC、蘋果訴訟裁定出爐 將更難指控Google Play Store涉及壟斷

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然蘋果在日前與美國境內開發者達成和解，以及在與EPIC Games進行的法院訴訟中，確定必須允許開發者可透過其他交易管倒向使用者收費，進而繞開使用蘋果支付系統時，連帶向蘋果繳納30%不等的營收分潤，但如果要以此作為判例要求Google也必須做出相同調整，顯然並不容易。

從負責審理EPIC Games與蘋果之間訴訟的加州北區聯邦地區法院法官Yvonne Gonzalez Rogers所作出裁決，雖然認定蘋果不得強制要求開發者只能透過其提供交易系統，作為處理app內消費交易管道，必須允許開發者利用本身提供交易機制向使用者收費，但在整體裁決結果中，其實並未認定蘋果涉及市場壟斷。

其中更強調蘋果收取30%不等營收分潤，是在App Store服務推出之際就已經明定使用規則，並非後續市場規模變大之後才加上。加上蘋果要求開發者透過其支付系統完成app內交易，主要因素還是建立在確保使用者交易安全，同時也能減少開發者必須串接各類交易系統所面臨麻煩，而蘋果收取分潤也能視為App Store服務平台維護費用，並且在廣義上確保使用者能更安全取得app內容，因此並不認為蘋果因此違反市場壟斷。

基於上述考量，Yvonne Gonzalez Rogers認定EPIC Games違規在先，因此蘋果有權拒絕譲EPIC Games旗下app內容重新在App Store上架，除非EPIC Games支付約360萬美元損失賠償費用。

而在此裁決之下，不少看法猜測是否也會影響Google旗下軟體市集營運模式，但從Google Play Store多數營運模式幾乎與蘋果的App Store相仿，例如基於安全要求開發者統一使用Google提供支付系統，同樣會在交易過程收取30%不等的營收分潤，作為服務平台營運與維護經費，甚至近期針對年營收未達100萬美元的開發者提供15%營收分潤減免優惠，其實也都與蘋果作法相似的情況來看，實際上也很難單就Google Play Store營運模式認定Google涉及市場壟斷。

尤其Google主張Google Play Store並非Android手機使用者唯一可取得app來源管道，實際上包含電信業者自行提供軟體市集、諸如亞馬遜提供的第三方軟體市集，甚至使用者自行下載APK檔案手動安裝等方式，都是使用者能取得各類app內容管道，甚至使用者也能透過其他交易管道購買app內容，因此如果要以蘋果此次裁決結果作為判例，進而要求Google也有相同改變，似乎較難成立。

至於針對法源日前裁決結果，目前EPIC Games自然是感到不滿，因此在稍早時候已經提出上訴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 Google Play APP

延伸閱讀

「iPhone 13」將至、新iPad要再等 蘋果今年秋季發表會新品預測一次看

不是iPhone！蘋果哪樣產品最值得買 網推爆它：超耐用

消基會籲查蘋果手機變相漲價 公平會：將研析了解

果粉跑外送小心 蘋果指「iPhone架機車龍頭」恐損壞相機

相關新聞

EPIC、蘋果訴訟裁定出爐 將更難指控Google Play Store涉及壟斷

雖然蘋果在日前與美國境內開發者達成和解，以及在與EPIC Games進行的法院訴訟中，確定必須允許開發者可透過其他交易管倒向使用者收費，進而繞開使用蘋果支付系統時，連帶向蘋果繳納30%不等的營收分潤，但如果要以此作為判例要求Google也必須做出相同調整，顯然並不容易。

iPhone有漏洞 快下載更新！蘋果股價在App裁決後回穩

學術研究人員表示，一家以色列公司的間諜軟體自2月以來，一直透過iMessage悄悄入侵iPhone，再次表明聊天應用程式...

PayPal收購先買後付服務業者Paidy 擴大日本市場發展佈局

PayPal宣布以3000億日圓價格 (約27億美元)買下日本先買後付服務業者Paidy，藉此強化日本地區先買後付消費市場。

資安人員開發出內建隱藏晶片的 Lighting 連接線 可竊取使用者的密碼等資料

iPhone、iPad 每天都要充電，但你確定你的 Lighting 連接線真的安全嗎？外媒《MacRumors》報導，資安人員研發出一款能夠竊取密碼並且還發送回去給駭客的 Lighting 連接線。 這種連接線外型與普通 Lighting 連接線完全相同，但在線頭裡藏著一枚竊取晶片，只要把它與 Mac、iPad 和 iPhone 連接，就能將按鍵操作發送給 1 英里（約 1.6 公里）以外的駭客。

聯發科以台積電4nm製程打造的天璣2000系列處理器 最快可能在年底揭曉

在日前舉辦的2021年第二季法說會時，聯發科便透露旗下採用Armv9指令集架構打造的旗艦等級處理器，將以台積電4nm製程打造，同時計畫在2022年第一季進入量產。而目前消息指稱，聯發科最快會在今年底對外公布此款處理器，似乎有意與近年固定選在年底揭曉新款旗艦等級處理器的Qualcomm直接較勁。

「元宇宙」降臨台灣，能成為疫後新商機嗎？

台灣人還很陌生的「元宇宙」概念，已是全球互聯網巨頭競相投入的新賽道。宏達電旗下的VIVE ORIGINALS率先布局該領域，嘗鮮虛擬演唱會。元宇宙降臨台灣，誰會第一時間接受呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。