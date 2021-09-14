EPIC、蘋果訴訟裁定出爐 將更難指控Google Play Store涉及壟斷

雖然蘋果在日前與美國境內開發者達成和解，以及在與EPIC Games進行的法院訴訟中，確定必須允許開發者可透過其他交易管倒向使用者收費，進而繞開使用蘋果支付系統時，連帶向蘋果繳納30%不等的營收分潤，但如果要以此作為判例要求Google也必須做出相同調整，顯然並不容易。

從負責審理EPIC Games與蘋果之間訴訟的加州北區聯邦地區法院法官Yvonne Gonzalez Rogers所作出裁決，雖然認定蘋果不得強制要求開發者只能透過其提供交易系統，作為處理app內消費交易管道，必須允許開發者利用本身提供交易機制向使用者收費，但在整體裁決結果中，其實並未認定蘋果涉及市場壟斷。

其中更強調蘋果收取30%不等營收分潤，是在App Store服務推出之際就已經明定使用規則，並非後續市場規模變大之後才加上。加上蘋果要求開發者透過其支付系統完成app內交易，主要因素還是建立在確保使用者交易安全，同時也能減少開發者必須串接各類交易系統所面臨麻煩，而蘋果收取分潤也能視為App Store服務平台維護費用，並且在廣義上確保使用者能更安全取得app內容，因此並不認為蘋果因此違反市場壟斷。

基於上述考量，Yvonne Gonzalez Rogers認定EPIC Games違規在先，因此蘋果有權拒絕譲EPIC Games旗下app內容重新在App Store上架，除非EPIC Games支付約360萬美元損失賠償費用。

而在此裁決之下，不少看法猜測是否也會影響Google旗下軟體市集營運模式，但從Google Play Store多數營運模式幾乎與蘋果的App Store相仿，例如基於安全要求開發者統一使用Google提供支付系統，同樣會在交易過程收取30%不等的營收分潤，作為服務平台營運與維護經費，甚至近期針對年營收未達100萬美元的開發者提供15%營收分潤減免優惠，其實也都與蘋果作法相似的情況來看，實際上也很難單就Google Play Store營運模式認定Google涉及市場壟斷。

尤其Google主張Google Play Store並非Android手機使用者唯一可取得app來源管道，實際上包含電信業者自行提供軟體市集、諸如亞馬遜提供的第三方軟體市集，甚至使用者自行下載APK檔案手動安裝等方式，都是使用者能取得各類app內容管道，甚至使用者也能透過其他交易管道購買app內容，因此如果要以蘋果此次裁決結果作為判例，進而要求Google也有相同改變，似乎較難成立。

至於針對法源日前裁決結果，目前EPIC Games自然是感到不滿，因此在稍早時候已經提出上訴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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