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微軟收購課程媒合業者TakeLessons 有意擴大佈局線上學習市場

聯合新聞網 / 楊又肇

日前微軟宣布將LinkedIn數據與旗下服務整合，藉此打造更有效率的混合辦公型態時，其中也包含整合LinkedIn提供的線上學習課程資源。而稍早證實收購位於聖地牙哥、成立於2006年的線上課程業者TakeLessons，更凸顯微軟有意佈局數位學習市場發展。

由於新型冠狀病毒疫情影響，使得許多人在前些時候，或是目前仍維持線上遠距辦公，因此也譲藉由線上學習更多職場技能的需求增加，一方面是因為留在家中的時間增加，許多人可安排空閒時間也相對增加許多，加上目前疫情不確定性，更讓許多人趁機充實自身技能，以利在後疫情時代轉型，或是銜接更多發展機會。

而除了藉由過去以262億美元高價收購的LinkedIn提供線上學習課程，透過旗下Microsoft Teams、Microsoft Viva等服務譲更多企業員工能更快找到合適學習課程，藉此增加職場技能與競爭力，微軟此次收購TakeLessons顯然有意擴充更多線上學習課程資源，甚至可能透過即將正式開放升級的Windows 11預設搭載Microsoft Teams服務，連接更多線上學習需求。

由於TakeLessons提供學習課程並非僅侷限在企業等商業應用，更包含更多一般生活技能、才藝課程，因此不少市場看法更猜測微軟有意佈局後疫情時代的線上學習市場，不僅能銜接更多使用需求，同時也有利推動本身作業系統及軟體服務成長。

TakeLessons創立於2006年，總部位於加州聖地牙哥，起初是提供真人家教等實體教學資源媒合，但近年因為疫情影響，進而轉型改為線上學習課程媒合服務，譲更多人可以透過網路進行線上學習。

雖然微軟與TakeLessons均未透露此次收購交易金額，但從TakeLessons日前已經獲得由Uncork Capital、LightBank及Crosslink Capital等單位投資超過2000萬美元資金，同時TakeLessons直接競爭對手GoStudent目前市值約在17億美元情況來看，微軟收購TakeLessons的金額應該不在少數。

至於在被微軟收購後，TakeLessons鰾是目前並不影響現行營運模式，同時使用者付費購買課程也不會受影響，同時TakeLessons預期加入微軟體系將能有更大發展空間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 LinkedIn 職場 微軟

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